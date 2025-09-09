Genova. Nel corso della nottata saranno possibili deboli piovaschi sulle coste del settore Centro-Occidentale; Cieli molto nuvolosi o coperti altrove con possibilità di precipitazioni basse fino a metà mattinata. A partire dalla tarda mattinata sarà possibile lo sviluppo di un sistema temporalesco (localmente intenso) sul Golfo, in risalita verso il Golfo Paradiso e il Tigullio entro le ore centrali e del primo pomeriggio. Piogge deboli intermittenti sul Genovesato e lo Spezzino Orientale.

Nel pomeriggio e in serata i fenomeni tenderanno a decentrarsi temporaneamente a Ponente e sullo Spezzino con rovesci anche a sfondo temporalesco; Saranno comunque possibili precipitazioni intermittenti deboli o moderate sui restanti settori costieri. Più asciutto sui versanti padani fino alla tarda serata.

Situazione: L’ ingresso di una saccatura Atlantica sul bacino del Mediterraneo determina un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione, con temporali localmente stazionari ed intensi e stress idrogeologico nelle aree maggiormente interessate.

Venti: Moderati di Scirocco sulle coste di Levante e al largo. Deboli da Est/Sud-Est sui restanti settori con locali rinforzi in quota.

Mari:Generalmente poco mossi sotto costa. Mossi o localmente molto mossi al largo, specialmente sul settore Orientale del Mar Ligure.

Temperature; Valori minimi: stazionari in costa e in lieve aumento nelle aree dell’entroterra. Massime generalmente stazionarie o al più in leggera diminuzione.

Costa: Min: +18°C/+23°C – Max: +23°C/+26°C.

Interno: Min: +10°C/+18°C – Max: +21°C/+26°C.