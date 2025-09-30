  • News24
Variabile

Meteo, giornata soleggiata con qualche passaggio nuvoloso. Temperature ancora in calo previsioni

L’Italia si trova contrapposta tra aria molto fredda di matrice artico-continentale presente sull’Europa orientale e un anticiclone più mite ad ovest

Generico settembre 2025

Genova. In mattinata cieli prevalentemente sereni sulla Liguria, con velature in graduale aumento sul settore centrale a partire da metà mattinata; nelle ore pomeridiane aumento generale della nuvolosità nell’interno, con possibilità di isolati rovesci. Cieli da poco nuvolosi a velati sul resto della regione.

Situazione. L’Italia si trova contrapposta tra aria molto fredda di matrice artico-continentale presente sull’Europa orientale e un anticiclone più mite ad ovest.

Venti: Deboli o moderati a regime di brezza.
Mari: Poco mosso.

Temperature:Minime stazionarie, massime in lieve calo nell’interno.
Costa: min: +13°C/+18°C – max: +21°C/+23°C.
Interno: min: +4°C/+12°C – max: +15°C/+20°C.

