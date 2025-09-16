Genova. Tra tarda nottata e mattinata cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piovaschi sul Genovesato costiero Centro-Orientale. Nuvolosità bassa sparsa sul resto della regione ma con scarse probabilità di pioggia. Nel pomeriggio nuvolosità in progressivo dissolvimento, inizialmente sull’Imperiese e sullo Spezzino, in estensione al settore centrale tra tardo pomeriggio e serata. Più asciutto sui versanti padani con nuvolosità alternata ad ampie schiarite, specialmente nella seconda parte di giornata.

Situazione: Ultima giornata grigia sulla nostra regione. Un promontorio di alta pressione è pronto ad espandersi sul Mediterraneo Centro-Occidentale, garantendo, sul Nord-Ovest Italiano, condizioni di stabilità e temperature in aumento.

Venti: Deboli, prevalentemente da Est/Sud-Est su tutti i settori costieri. Deboli variabili nei settori interni.

Mari: Poco mossi o mossi in mattinata; Mossi o molto mossi in serata con onda lunga di Libeccio.

Temperature: Stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi sulle coste centro-orientali. In lieve aumento nei valori massimi a Ponente.

Costa: Min: +18°C/+22°C – Max: +23°C/+27°C.

Interno: Min: +10°C/+18°C – Max: +18°C/+26°C