Genova. Al mattino nubi medio-basse sul settore centro-orientale con occasionali piovaschi sullo Spezzino. Cielo più aperto a ponente e sui versanti padani in genere. Nel pomeriggio trasferimento degli annuvolamenti nei settori interni, ampie schiarite lungo le coste specie del settore centro-orientale. Sempre nel pomeriggio, passaggio di velature in quota senza conseguenze.
Correnti occidentali interessano il settentrione apportando generali condizioni di variabilità. Temporaneo peggioramento tra il pomeriggio-sera di sabato con rovesci e qualche temporale; miglioramento domenica.
Venti: Moderati o forti da sud-ovest al largo, da deboli a moderati da sud-est lungo le coste.
Mari: Generalmente molto mosso.
Temperature; Pressochè stazionarie
COSTA: min 18-21, max 24-26
INTERNO: min 7-15, max 21-24