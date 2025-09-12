  • News24
Meteo, cielo coperto con qualche sprazzo di sole. Sabato torna la pioggia, domenica incerta previsioni

Correnti occidentali interessano il settentrione apportando generali condizioni di variabilità. Temporaneo peggioramento tra il pomeriggio-sera di sabato con rovesci e qualche temporale; miglioramento domenica

Generico settembre 2025

Genova. Al mattino nubi medio-basse sul settore centro-orientale con occasionali piovaschi sullo Spezzino. Cielo più aperto a ponente e sui versanti padani in genere. Nel pomeriggio trasferimento degli annuvolamenti nei settori interni, ampie schiarite lungo le coste specie del settore centro-orientale. Sempre nel pomeriggio, passaggio di velature in quota senza conseguenze.

Correnti occidentali interessano il settentrione apportando generali condizioni di variabilità. Temporaneo peggioramento tra il pomeriggio-sera di sabato con rovesci e qualche temporale; miglioramento domenica.

Venti: Moderati o forti da sud-ovest al largo, da deboli a moderati da sud-est lungo le coste.
Mari: Generalmente molto mosso.

Temperature; Pressochè stazionarie
COSTA: min 18-21, max 24-26
INTERNO: min 7-15, max 21-24

