Genova. Nelle prime ore del mattino probabile formazione di una cella temporalesca nel tratto di mare antistante la città di Genova, con probabili estensioni ad alcuni tratti di costa posti tra Arenzano e Nervi. Nell’arco della mattinata il temporale potrebbe estendersi alla fascia pedecollinare centrale, prima di attenuarsi attorno a mezzogiorno; sempre in mattinata, formazione di rovesci sulla Riviera di Levante in trasferimento dalla costa all’entroterra, tempo asciutto e più soleggiato a ponente. Migliora quasi ovunque nelle ore pomeridiane salvo residui rovesci su Alpi Liguri e settore appenninico orientale, in via di attenuazione.
Situazione: La coda di una perturbazione interesserà la Liguria nella mattinata di venerdi 5 settembre con rischio di rovesci e qualche temporale. Fine settimana nel complesso stabile e più caldo a parte nubi di poco conto senza conseguenze.
Venti: Deboli o moderati da sud-est sul centro-levante e da nord a ponente. Generale rotazione a sud su tutti i settori nel pomeriggio.
Mari: Generalmente mosso.
Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime o in lieve calo sotto eventuali fenomeni.
Costa: Min: +17°C/+21°C – Max: +23°C/+26°C.
Interno: Min: +9°C/+16°C – Max: +21°C/+24°C.