Genova. Tra la notte e la mattinata rischio di rovesci localmente accompagnati da qualche colpo di tuono, in trasferimento dal mare verso il settore centro-orientale della costa. Possibile anche la caduta di grandine piccola sotto i rovesci più intensi. A ponente cielo variabile con basso rischio di fenomeni. Dalla tarda mattinata concentrazione dei fenomeni nelle aree interne del centro-levante. Nel pomeriggio condizioni maggiormente variabili con schiarite e qualche locale acquazzone nelle aree interne del centro-levante e sulle Alpi Liguri. In serata possibili nuovi rovesci in risalita dal golfo verso la costa centrale.

Situazione: La circolazione depressionaria centrata sull’Italia determinerà tempo instabile anche sulla Liguria fino a sabato 27 settembre. Deciso miglioramento domenica, per un fine settimana davvero double face

Venti: Moderati settentrionali al mattino sul centro-ponente, deboli da sud a levante. Generale rotazione a sud su tutta la regione nel pomeriggio.

Mari: Generalmente mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature:In lieve aumento le minime, stazionarie le massime

Costa: Min: +13°C/+16°C – Max: +20°C/+23°C.

Interno: Min: +6°C/+11°C – Max: +15°C/+19°C