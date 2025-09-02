  • News24
Stabilità?

Meteo, passata la perturbazione torna il sole: residui temporaleschi sui versanti padani previsioni

Terminata l'allerta meteo, si guarda ai prossimi giorni che dovrebbero garantire un po' di stabilità

Genova. Nella notte e primissime ore della mattina graduale esaurimento delle precipitazioni a levante, in particolare nell’interno. In una prima fase, queste zone (Valli Trebbia, Aveto e Sturla) potranno sperimentare possibili locali disagi per temporali intensi.

La mattinata si districherà tra cieli prevalentemente soleggiati sull’Imperiese, poco nuvolosi nel Savonese e da poco nuvolosi a nuvolosi sul centro-levante. Nel corso del pomeriggio generale aumento della copertura nuvolosa, con sviluppo di fenomeni di natura temporalesca nell’Imperiese interno e sull’Appennino centro-orientale.

Situazione: La saccatura che sta interessando marginalmente il nord Italia in queste ore tenderà ad allontanarsi già nella giornata di domani, lasciando tuttavia dietro di sé una scia instabile che porterà allo sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco nel corso della prossima giornata.

Venti: Deboli a tratti moderati in prevalenza dai quadranti meridionali, eccezion fatta per una breve fase settentrionale nel Savonese in mattinata.

Mari:Da mossi a molto mossi lungo tutto l’arco della giornata; agitati al largo dal pomeriggio.

Temperature:In lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.
Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +23°C/+26°C.
Interno: Min: +9°C/+18°C – Max: +16°C/+23°C.

