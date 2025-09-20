Genova. Alta pressione e tempo stabile sulla Liguria fino a domenica 21 settembre, prima del peggioramento atteso per lunedì, giornata per cui non è escluso possa essere emessa anche un’allerta.
Previsioni meteo per sabato 20 settembre
Cielo e fenomeni
Tempo stabile e soleggiato ovunque. Da segnalare il transito di velature al mattino con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio sereno ovunque.
Venti
Deboli da nord al mattino, brezze nel pomeriggio.
Mari
Poco mossi su tutti i settori.
Temperature
Pressochè stazionarie su valori superiori alla media del periodo
Costa: Min: +17°C/+23°C – Max: +26°C/+29°C.
Interno: Min: +13°C/+18°C – Max: +20°C/+28°C
Previsioni meteo per domenica 21 settembre
Cielo e fenomeni
Mattinata e primo pomeriggio ancora soleggiati. In serata nubi medio-alte in aumento a ponente, invariato altrove.
Venti
Da deboli a moderati da sud-est.
Mari
Da poco mosso a mosso.
Temperature
In lieve calo.
Previsioni meteo per lunedì 22 settembre
Cielo e fenomeni
Peggioramento con rovesci e temporali sparsi, temperature in calo.