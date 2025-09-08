  • News24
Inizio settimna

Meteo Liguria, lunedì tra sole e nuvole in attesa di nuovi temporali previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico settembre 2025

Genova. Dopo una domenica soleggiata, lunedì 8 settembre i cieli della Liguria tornano a velarsi, in mattinata, da Ponente a Levante, in attesa di un netto peggioramento a partire da martedì 9.

Previsioni meteo per lunedì 8 settembre

Cielo e fenomeni
Transito di velature/nuvolosità alta stratificata, in mattinata da Ponente a Levante. Ampie schiarite nelle ore centrali sull’estremo Ponente e sul settore Centrale. Nuvolosità bassa progressivamente più serrata andrà ad interessare dapprima il Savonese Centro-Orientale, nel pomeriggio, per poi estendersi al Genovesato e all’ Imperiese nel corso della serata, senza fenomeni associati. Cieli velati sui restanti settori fino a fine periodo.
Venti
A regime di brezza in mattinata, principalmente dai quadranti settentrionali.
In rotazione pomeridiana ai quadranti meridionali con locali rinforzi moderati sul Golfo e sulle coste del settore Centro-Occidentale
Temperature
In lieve aumento nei valori minimi, specialmente in costa. Massime generalmente stazionarie
Costa: Min: +18°C/+23°C – Max: +25°C/+28°C.
Interno: Min: +8°C/+17°C – Max: +24°C/+28°C.

Previsioni meteo per martedì 9 settembre

Cielo e fenomeni
Possibile temporale, localmente di forte intensità, tra Genovesato Orientale e Spezzino nella seconda parte di giornata. Tra nottata e prima mattinata saranno possibili deboli piogge sulle coste Savonesi; Copertura nuvolosa in aumento sui restanti settori. Nelle ore centrali e pomeridiane pare probabile lo sviluppo di temporali, anche intensi, sul Medio-levante e nelle aree interne di Ponente, con maggior interessamento delle vallate retrostanti alla costa a Levante e dei versanti padani a Ponente. Precipitazioni sparse intermittenti a partire dalla serata sui versanti Marittimi
Venti
Deboli o al più moderati dai quadranti meridionali; Possibili locali rinforzi di Scirocco saranno possibili in serata al largo delle coste Genovesi e Spezzine.
Temperature
In lieve calo, specialmente nei valori massimi

Previsioni meteo per mercoledì 10 settembre

Temporali intensi sul Levante regionale con criticità di tipo idrogeologico che andranno ad interessare diffusamente i bacini del Genovesato Orientale e dello Spezzino. Fenomeni di dissesto diffusi nelle aree interessate dalle precipitazioni più intense

