Cosa ci aspetta

Meteo, Liguria divisa tra sole e nuvole: le previsioni previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico settembre 2025

Genova. Il flusso Atlantico si alza gradualmente di latitudine portando instabilità diffusa oltralpe. Permangono però nei bassi strati, sulla nostra regione, correnti umide meridionali, in grado di “sporcare” i cieli e portare qualche debole pioviggine nel corso della settimana. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per lunedì 15 settembre

Cielo e fenomeni
nuvolosità serrata nella prima parte di giornata sul settore Centro-Occidentale con possibili pioviggini segnatamente tra Genova e il Savonese Orientale. Fenomeni in esaurimento nel corso delle ore centrali con schiarite che progressivamente da Levante andranno ad estendersi anche al Genovesato Orientale. Cieli molto nuvolosi a Ponente nel pomeriggio con locali pioviggini sui versanti marittimi. Più asciutto sui versanti padani e sugli estremi di regione. Nuvolosità nuovamente in aumento nel corso della serata.
Venti
Deboli dai quadranti meridionali per l’intero periodo su tutti i settori costieri, con locali rinforzi sul Golfo.
Deboli variabili nelle aree dell’entroterra.
Mari
Mossi in mattinata e generalmente poco mossi nel pomeriggio e in serata su tutti i settori.
Temperature
Minime:in calo nelle vallate dell’entroterra, stazionarie altrove. Massime in lieve diminuzione sotto costa sul settore Centro-Occidentale.
Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +22°C/+26°C.
Interno: Min: +8°C/+17°C – Max: +19°C/+26°C

Previsioni meteo per martedì 16 settembre

Cielo e fenomeni
Giornata dominata dalle correnti umide meridionali e da una copertura nuvolosa piuttosto serrata, specialmente sul settore Centro-Orientale, ove non si escludono deboli piovaschi nelle prime ore del mattino. Qualche schiarita sarà possibile a partire dal pomeriggio sui versanti padani e sull’Imperiese. Tassi di umidità elevati per l’intero periodo sui versanti marittimi.
Venti
Deboli o, al più, moderati da Est/Sud-Est. Rotazione serale a Sud/Sud-Ovest sullo Spezzino Orientale.
Mari
Mossi o localmente molto mossi, con locali rinforzi sul settore Orientale del Mar Ligure in serata.
Temperature
;inime in leggero aumento; Massime stazionarie o in lieve diminuzione a Levante.

 

