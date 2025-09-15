Genova. Il flusso Atlantico si alza gradualmente di latitudine portando instabilità diffusa oltralpe. Permangono però nei bassi strati, sulla nostra regione, correnti umide meridionali, in grado di “sporcare” i cieli e portare qualche debole pioviggine nel corso della settimana. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per lunedì 15 settembre

Cielo e fenomeni

nuvolosità serrata nella prima parte di giornata sul settore Centro-Occidentale con possibili pioviggini segnatamente tra Genova e il Savonese Orientale. Fenomeni in esaurimento nel corso delle ore centrali con schiarite che progressivamente da Levante andranno ad estendersi anche al Genovesato Orientale. Cieli molto nuvolosi a Ponente nel pomeriggio con locali pioviggini sui versanti marittimi. Più asciutto sui versanti padani e sugli estremi di regione. Nuvolosità nuovamente in aumento nel corso della serata.

Venti

Deboli dai quadranti meridionali per l’intero periodo su tutti i settori costieri, con locali rinforzi sul Golfo.

Deboli variabili nelle aree dell’entroterra.

Mari

Mossi in mattinata e generalmente poco mossi nel pomeriggio e in serata su tutti i settori.

Temperature

Minime:in calo nelle vallate dell’entroterra, stazionarie altrove. Massime in lieve diminuzione sotto costa sul settore Centro-Occidentale.

Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +22°C/+26°C.

Interno: Min: +8°C/+17°C – Max: +19°C/+26°C

Previsioni meteo per martedì 16 settembre

Cielo e fenomeni

Giornata dominata dalle correnti umide meridionali e da una copertura nuvolosa piuttosto serrata, specialmente sul settore Centro-Orientale, ove non si escludono deboli piovaschi nelle prime ore del mattino. Qualche schiarita sarà possibile a partire dal pomeriggio sui versanti padani e sull’Imperiese. Tassi di umidità elevati per l’intero periodo sui versanti marittimi.

Venti

Deboli o, al più, moderati da Est/Sud-Est. Rotazione serale a Sud/Sud-Ovest sullo Spezzino Orientale.

Mari

Mossi o localmente molto mossi, con locali rinforzi sul settore Orientale del Mar Ligure in serata.

Temperature

;inime in leggero aumento; Massime stazionarie o in lieve diminuzione a Levante.