Genova. Un promontorio di alta pressione si erge sull’Europa centro-meridionale, determinando un periodo seppur breve caratterizzato da stabilità ed alte temperature, specialmente in quota dove si potranno raggiungere valori anche 8-10°C superiori alla media.

L’impatto maggiore del promontorio anticiclonico si avrà comunque a nord dell’arco alpino, con le temperature che in quelle zone risulteranno essere anche 12-14°C superiori alla norma.

Previsioni meteo per giovedì 18 settembre

Cielo e fenomeni

Al mattino cieli soleggiati su tutta la regione, saranno però possibili nubi basse e locali nebbie sui versanti padani del settore centrale, in diradamento nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio formazione di cumuli sparsi nell’interno; sul resto della regione il temporaneo transito di nubi alte potrà velare il cielo fino alla prima serata.

Venti

Deboli o moderati a regime di brezza: nella notte e mattina correnti tese dai quadranti settentrionali sul settore centrale, deboli altrove; nel corso del pomeriggio indebolimento e rotazione ai quadranti meridionali

Mari

Poco mossi su tutti i settori.

Temperature

Minime in aumento sul centro-ponente, massime generalmente stazionarie, in aumento nell’interno centro-orientale.

Costa: Min: +17°C/+23°C – Max: +24°C/+28°C.

Interno: Min: +12°C/+18°C – Max: +18°C/+28°C

Previsioni meteo per venerdì 19 settembre

Cielo e fenomeni

Nella notte e al mattino nubi basse e possibili nebbie sui versanti padani del settore centrale, sereno altrove.

Cieli ampiamente soleggiati nel corso dell’intera giornata, prima del transito nel tardo pomeriggio di nubi alte stratificate.

Venti

Tra deboli e moderati a regime di brezza.

Mari

Poco mossi

Temperature

In generale aumento