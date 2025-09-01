Genova. Il meteo in Liguria con l’inizio di settembre è interessato da un nuovo peggioramento. Secondo le previsioni del centro meteo Limet nella seconda parte di oggi, lunedì 1, e nella prima parte di domani, martedì 2 settembre, dobbiamo attenderci fenomeni localmente intensi con rovesci di pioggia a carattere temporalesco. Per tutta la settimana avremo inoltre venti sostenuti dai quadranti meridionali e mari localmente agitati, dopo la mareggiata della scorsa settimana.

Il meteo in Liguria per oggi, lunedì 1 settembre

Nella prima mattinata, in concomitanza con l’aumento dei venti di scirocco, il meteo in Liguria vedrà un aumento della nuvolosità sui settori centro-occidentali con locali piovaschi sulle Alpi Liguri e sull’estremo Ponente.

Nelle ore centrali possibile sviluppo di un sistema temporalesco tra il Genovesato Occidentale e il Savonese Centro-Orientale con cumulate localmente significative entro il tardo pomeriggio (possibile stazionarietà dei fenomeni nel profondo entroterra e sullo spartiacque appenninico).

Estensione dei fenomeni temporaleschi ai restanti settori interni del centro-regione e sotto forma di un rapido ma intenso passaggio temporalesco, alla fascia costiera del Genovesato e del Savonese Orientale; In serata sarà possibile intensa attività elettrica, precipitazioni anche a carattere di nubifragio e colpi di vento.

Levante ligure interessato maggiormente dai fenomeni a partire dalla serata e per tutta la nottata successiva. Miglioramento delle condizioni meteo sull’estremo Ponente.

Venti

Debole ingerenza da parte di correnti settentrionali sul Ponente al mattino. Ventilazione sostenuta di Scirocco sul Centro-Levante già dalle prime ore del mattino, in rapida estensione ai settori occidentali entro pranzo. Locali rinforzi superiori ai 50-60 chilometri orari sul Mar Ligure Centro-Orientale. Possibili downburst in prossimità dei nuclei precipitativi più intensi.

Mari

Al mattino poco mossi o localmente mossi a Ponente e molto mossi sul Centro-Levante. Nel corso del pomeriggio e della serata: Molto mossi o agitati su tutti i settori con onda significativa di Scirocco localmente superiore ai 2,5-3 metri sulle coste centro-orientali.

Temperature

Generalmente stazionarie nei valori massimi e in lieve aumento nei valori minimi. Calo termico in serata in corrispondenza del passaggio frontale. Saranno comprese sulla costa tra 18 e 27 gradi, nell’interno tra 9 e 25 gradi.

Il meteo di martedì 2 settembre

Previsto per il meteo Liguria un passaggio temporalesco potenzialmente intenso sullo Spezzino in nottata con conseguenti locali criticità di tipo idraulico. Miglioramento delle condizioni meteo a Ponente con ampie schiarite in mattinata, in estensione progressiva al Centro della regione. Instabilità pomeridiana sui settori interni del Medio-Levante con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco.

Attenzione ancora ai venti, moderati, con rinforzi fino a forti, da Sud-Est su gran parte della Regione. Deboli o, al più, moderati da Est/Nord-Est solamente su savonese occidentale e imperiese. Mari molto mossi o agitati in mattinata con onda di Scirocco. Calo momentaneo nelle ore centrali, prima di un nuovo rapido aumento in serata: onda lunga di Libeccio. Temperature generalmente stazionarie, sia nei valori massimi sia in quelli minimi.

Meteo Liguria per mercoledì 3 settembre

Il meteo di mercoledì 3 settembre in Liguria sarà caratterizzato da nuvolosità sparsa sul settore centrale in mattinata, in dissolvimento entro le ore centrali. Cieli sereni o al più poco nuvolosi nella seconda parte di giornata. Locali addensamenti e rapidi rovesci saranno possibili esclusivamente sulle vette Avetane e delle Alpi Liguri. Venti deboli meridionali. Mari in scaduta a Ponente e mossi a Levante. Temperature stazionarie.