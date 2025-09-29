Liguria. Il meteo in Liguria nelle prossime ore e nei prossimi giorni, a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre, è influenzato da un anticiclone in consolidamento a Ovest del continente europeo, mentre sull’Est permarrà una circolazione depressionaria.

In tale contesto, secondo i previsori del centro meteo Limet, la Liguria sarà sotto l’influsso di correnti settentrionali, che a inizio settimana garantiranno tempo stabile e generalmente soleggiato.

Il meteo Liguria di oggi, lunedì 29 settembre

Per gran parte della giornata di oggi il meteo in Liguria sarà caratterizzato da cieli che si presenteranno sereni o, al più, velati su tutta la regione. Tuttavia, durante le ore pomeridiane, si assisterà a un temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi di Alpi Liguri e Appennino orientale, ma senza conseguenze associate.

Venti tra notte e primo mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali. A seguire, brezze prevalenti.

Mare poco mosso.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione nelle zone interne, stazionarie o in leggero aumento sulla costa. Massime stazionarie o in lieve calo ovunque: saranno comprese sulla costa tra 13 e 24 gradi, nell’interno tra 4 e 22 gradi.

Il meteo di domani, martedì 30 settembre

Tra notte e mattino il meteo vedrà cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per maggior nuvolosità sui versanti padani occidentali.

Dalle ore centrali del giorno, graduale incremento della copertura nuvolosa, in particolar modo tra savonese e genovesato. In tale contesto, non si esclude qualche piovasco sui versanti padani centro-occidentali.

Venti a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Mercoledì 1 ottobre, il meteo in Liguria e a Genova

La giornata di mercoledì 1 ottobre in Liguria, da un punto di vista meteo, sarà caratterizzata da molta nuvolosità a ponente e non si escludono dei piovaschi nelle aree interne. Tempo asciutto e con ampi spazi soleggiati altrove.

Temperature minime in aumento nell’entroterra, per il resto valori stabili.