Genova. Il progressivo avvicinamento di una perturbazione atlantica determinerà nella seconda parte di domenica un graduale aumento della nuvolosità e un primo calo delle temperature. Da lunedì passaggio perturbato e calo termico più deciso. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per domenica 21 settembre

Cielo e fenomeni

Al mattino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Dalle ore centrali del giorno, progressivo incremento della nuvolosità sul savonese e, nel corso del pomeriggio, anche sul genovesato occidentale. Invece, sul resto della Regione permarranno ancora ampi spazi soleggiati. In serata, aumento della nuvolosità sull’intera regione, con anche qualche piovasco o breve rovescio in prossimità dei rilievi tra savonese e genovesato.

Venti

tra notte e mattino, deboli da Nord-Est. Dalle ore centrali della giornata, ventilazione da debole a moderata, con rinforzi serali fino a tesa, da Sud-Est, permarrà da Est/Nord-Est solamente sull’imperiese.

Mari

da poco mosso a mosso.

Temperature

minime in aumento sui versanti padani orientali, stazionarie o in lieve calo altrove. Massime in diminuzione ovunque. Costa: minime 17-23 gradi, massime 24-28 gradi. Interno: minime 11-18 gradi, massime 20-27 gradi

Previsioni meteo per lunedì 22 settembre

Avvisi

passaggio di rovesci e temporali, anche di forte intensità.

Cielo e fenomeni

nottetempo e al mattino, si assisterà al passaggio di rovesci e temporali da ponente verso levante. A seguire, veloce miglioramento a ponente, mentre permarrà dell’instabilità sul centro-levante.

Venti

nelle prime ore, moderati da Sud-Est sul centro-levante e da settentrione a ponente; in tale contesto, saranno possibili rinforzi e colpi di vento. In giornata, ventilazione prevalentemente moderata dai quadranti meridionali su tutta la Regione.

Mari

tra mosso e molto mosso.

Temperature

minime stabili o in lieve aumento, massime in calo.

Previsioni meteo per martedì 23 settembre

Giornata variabile: alternanza tra sole e annuvolamenti, a tratti anche compatti. Temperature in diminuzione. Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali (seguire i prossimi aggiornamenti)