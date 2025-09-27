Residue condizioni di instabilità interesseranno la Liguria nella giornata di sabato 27 settembre con possibili rovesci al mattino sul settore centro-orientale. Deciso miglioramento domenica e lunedi con tempo buono e temperature massime in aumento. Ecco le previsioni del centro Limet per la giornata di oggi
Cielo e Fenomeni
Tra la notte e la mattinata rischio di rovesci, occasionalmente accompagnati da qualche temporale, sul settore centro-orientale della regione. A ponente nuvolosità sparsa con schiarite più ampie sull’Imperiese, senza fenomeni. Nel pomeriggio generale attenuazione delle precipitazioni a parte residui piovaschi nelle aree interne. In serata generale rasserenamento.
Venti
Deboli o moderati tra sud e sud-est al mattino, in attenuazione nell’arco della giornata. Rotazione del vento a nord in serata su tutta la regione.
Mari
Generalmente mosso. Moto ondoso in calo durante il giorno.
Temperature
Stazionarie le minime, in contenuto aumento le massime.
Costa: Min: +13°C/+16°C – Max: +21°C/+24°C.
Interno: Min: +5°C/+10°C – Max: +17°C/+21°C