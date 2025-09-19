  • News24
Meteo, giornata soleggiata e mite. Fine settimana stabile ma possibili peggioramenti da lunedì previsioni

Nei giorni successivi a domenica i modelli previsionali attualmente prevedono l'arrivo di un fronte particolarmente intenso che stazionerà sul centro della regione nei primi giorni della prossima settimana

Genova. Tempo stabile e soleggiato ovunque. Da segnalare le probabili foschie al mattino sui versanti padani e sottili velature in transito nel pomeriggio, ma senza compromettere l’ottimo soleggiamento.

Situazione: Alta pressione e tempo stabile sulla Liguria fino a domenica 21 settembre. Nei giorni successivi i modelli previsionali attualmente prevedono l’arrivo di un fronte particolarmente intenso che stazionerà sul centro della regione nei primi giorni della prossima settimana.

Venti: Moderati da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio.
Mari: Calmo o quasi calmo.

Temperature: Minime stazionarie, massime in lieve aumento specie nelle zone interne.
Costa: Min: +17°C/+23°C – Max: +26°C/+29°C.
Interno: Min: +13°C/+18°C – Max: +20°C/+28°C

