Genova. La debole rimonta anticiclonica sul Mar Mediterraneo centrale verrà già intaccata dal transito di un’ondulazione che interesserà il Nord Italia in serata, con la Liguria interessata solo marginalmente. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per giovedì 4 settembre

Cielo e fenomeni

Al mattino cieli irregolarmente velati, con qualche copertura più compatta sul Savonese costiero e con maggiori schiarite a Levante. Nel corso dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità, in particolare a Ponente, mentre i cieli risulteranno ancora una volta sereni a Levante. Nel corso della serata il passaggio dell’ondulazione favorirà lo sviluppo di precipitazioni localmente a carattere convettivo in Pianura Padana, con possibilità di un parziale interessamento dei settori padani centro-occidentali della Liguria.

Venti

Prevalentemente deboli a regime di brezza. Possibilità di qualche raffica più intensa in serata in prossimità del passaggio.

Mari

Mosso a levante in mattinata, poco mosso altrove, in calo fino a poco mosso ovunque. Localmente mosso nell’Imperiese in serata.

Temperature

Generalmente stazionarie. Costa: minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 23 e 26 gradi. Interno: minime tra 8 e 15 gradi, massime tra 20 e 25 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 5 settembre

Cielo e fenomeni

Possibili isolati rovesci nel corso della nottata sul settore centro-orientale della regione. Cieli da poco nuvolosi a nuvolosi sui restanti settori per tutto il corso della giornata.

Venti

Deboli, al più moderati a rotazione ciclonica.

Mari

Generalmente mosso.

Temperature

In lieve aumento nei valori minimi, stazionarie a ponente.

Previsioni meteo per sabato 6 settembre

Mattinata prevalentemente soleggiata o poco nuvolosa, aumento della copertura a partire dalle ore centrali. Venti deboli a regime di brezza; mare inizialmente mosso, in graduale scaduta fino a poco mosso. Temperature stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]