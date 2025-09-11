  • News24
Meteo, sulla Liguria tempo in miglioramento fino al weekend previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Genova. Terminato il peggioramento della prima parte della settimana, sulla Liguria inizia una fase relativamente stabile, ma una nuova ondata di maltempo è prevista nel weekend. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per giovedì 11 settembre

Cielo e fenomeni
In mattina ulteriore rasserenamento sul settore centrale, più nuvoloso a Levante. Nel pomeriggio dal Savonese verso est aumento della nuvolosità sul settore costiero ed immediato entroterra per l’impostarsi di una circolazione ciclonica sul Mar Ligure, più soleggiato a Ponente. Non si esclude in questa fase qualche debole isolato rovescio laddove la nuvolosità risulterà più compatta.
Venti
Deboli o moderati a rotazione ciclonica. Raffiche fino a forti al largo della Corsica.
Mari
Molto mosso nell’Imperiese e dal Genovesato verso est, mosso altrove. Nella notte e al mattino agitato al largo dello Spezzino.
Temperature
Minime in lieve calo, massime generalmente stazionarie. Costa: minime tra 16 e 22 gradi, massime tra 22 e 26 gradi. Interno: minime tra 10 e 17 gradi, massime tra 21 e 24 gradi

Previsioni meteo per venerdì 12 settembre

Cielo e fenomeni
Prosegue la circolazione ciclonica sul Mar Ligure, e ciò si traduce in un aumento della nuvolosità sui settori costieri centro-orientali. Leggero interessamento anche dell’Imperiese, che risulterà più nuvoloso della giornata precedente.
Venti
Nuovamente a rotazione ciclonica.
Mari
Inizialmente molto mosso, in scaduta fino a mosso nel corso della giornata.
Temperature
Stazionarie

Previsioni meteo per sabato 13 settembre

Giornata variabile, con nuvolosità sparsa ed irregolare prima del passaggio di un nuovo sistema frontale nel corso della serata, che spazzerà la regione da ovest ad est. Venti deboli o moderati ancora a rotazione ciclonica. Mare mosso. Temperature stazionarie. Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti

