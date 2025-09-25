Genova. La goccia fredda che ha interessato l’Europa meridionale nei giorni scorsi si è isolata e consolidata tra il Nord Italia e la Francia, determinando condizioni di instabilità sparsa. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per giovedì 25 settembre

Cielo e fenomeni

Al mattino cieli prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi su tutta la regione. Dalle ore centrali la presenza di aria fredda in quota favorirà lo sviluppo di cumuli di matrice convettiva, che potranno dare vita a temporali sparsi e disorganizzati in particolare nell’Imperiese ed Alpi Liguri, Genovesato centro-orientale (costiero e specialmente interno) e Spezzino; meno probabile la formazione di temporali nel Savonese interno, tuttavia non si esclude la possibilità di qualche breve rovescio.

Venti

Deboli o moderati a rotazione ciclonica, per presenza di un minimo secondario sul Mar Ligure.

Mari

Da mosso a molto mosso pressoché su tutti i settori, da poco mosso a mosso nel Savonese.

Temperature

In diminuzione nei valori minimi, massime stazionarie o in lieve calo. Costa: minime 11-16 gradi, massime 19-21gradi. Interno: minime 4-11gradi, massime 14-19 gradi

Previsioni meteo per venerdì 26 settembre

Cielo e fenomeni

Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità, con rovesci anche a carattere temporalesco sul centro-levante della regione. Da nuvoloso a coperto altrove. Evoluzione incerta – seguire i prossimi aggiornamenti

Venti

Da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sul settore centrale, a regime di Libeccio nell’Imperiese e Spezzino.

Mari

Da mosso a molto mosso.

Temperature

In aumento le minime, massime stazionarie.

Previsioni meteo per sabato 27 settembre

Avvisi

Raffiche fino a 60-70km/h dai quadranti settentrionali nel Savonese in serata.

Cielo e fenomeni

Giornata nuovamente variabile con instabilità ancora presente. Vento dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a forti in serata sul centro-ponente. Mare da poco mosso a mosso. Temperature stazionarie. Evoluzione incerta – seguire i prossimi aggiornamenti