Maltempo

Meteo, in Liguria mattinata di forti temporali: miglioramento nel pomeriggio previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico settembre 2025

Genova. Un intenso sistema perturbato in arrivo dalla Francia, è pronto ad interessare, in modo intenso, la Liguria nella giornata di lunedì, giornata di allerta arancione, con piogge intense a carattere di nubifragio e possibili criticità. Il fronte sarà precursore di un periodo caratterizzato da condizioni di variabilità e da temperature prettamente dal sapore Autunnale.

Fenomeni localmente stazionari e persistenti tra Genovesato Centro-Occidentale e Savonese tra nottata e mattinata. Cumulate precipitative potenzialmente superiori ai 150-170 mm entro il pomeriggio nelle aree interessate.

Criticità di tipo idraulico e possibili condizioni di stress nei bacini idrogeologici delle aree sopra citate. Raffiche di Scirocco superiori ai 70 Km/h sulle coste del settore Centro-Orientale e al largo in mattinata.

Previsioni meteo lunedì 22 settembre

Cielo e fenomeni

Nella prima parte di nottata i primi rovesci andranno ad interessare i contrafforti montuosi del settore Centro-Occidentale, con possibili interessamenti costieri col progredire della notte. Piogge moderate anche a carattere temporalesco approcceranno l’Imperiese e il Savonese Occidentale con cumulate localmente elevate entro l’alba. Cieli molto nuvolosi o coperti a Levante con possibilità di piogge scarsa. A partire dalla tarda nottata e nel corso della mattinata i fenomeni andranno ad inasprirsi tra Voltrese e Savonese Orientale con piogge a carattere di nubifragio e possibili criticità di tipo idraulico, causate dai quantitativi precipitativi ingenti in un lasso temporale ristretto e dalla parziale stazionarietà del sistema temporalesco, quantomeno fino a metà mattinata. Il sistema temporalesco tenderà a traslare verso Est, interessando il Genovesato e il Tigullio Occidentale (entroterra incluso) nel corso della mattinata con piogge intense, fulminazioni e possibili colpi di vento associati. Nel pomeriggio cessazione dei fenomeni a Ponente con ampie schiarite, specialmente sull’Imperiese costiero; Piogge deboli intermittenti saranno invece possibili sul settore Centro-Orientale con locali colpi di tuono sullo Spezzino. Miglioramento delle condizioni meteo in serata

Venti

Moderati o forti di Scirocco, in mattinata; Possibili raffiche superiori ai 60-70 Km/h tra Genova e il Tigullio Orientale. Rotazione a Libeccio nel corso del pomeriggio con rinforzi serali al largo.

Mari

Molto mossi o localmente agitati in mattinata con onda di Scirocco e picchi di 2.5MT sulle coste del Genovesato. Molto mossi nel pomeriggio e in serata con onda di Libeccio.

Temperature

minime stazionarie in costa e in lieve aumento nelle aree interne. Massime in diminuzione ovunque.
Costa: Min: +18°C/+23°C – Max: +21°C/+25°C.
Interno: Min: +13°C/+19°C – Max: +17°C/+25°C

Previsioni meteo per martedì 2 settembre

Avvisi
mari agitati sul Golfo.
Cielo e fenomeni
L’ingresso di una goccia fredda in quota determina condizioni di spiccata variabilità, con possibili precipitazioni localizzate nelle aree interne e nuvolosità sparsa, alternata ad ampie schiarite, in costa. Nuvolosità in aumento in serata su tutti i settori.
Venti
generalmente moderati da Sud/Sud-Ovest con locali rinforzi al largo nel corso del pomeriggio
Mari
mossi o molto mossi sotto costa; Agitati al largo
Temperature
in diminuzione su tutti i settori, sia nei valori massimi che in quelli minimi. Massime diffusamente inferiori ai +23/+24°C in costa.

Previsioni meteo per martedì 23 settembre

Nuvolosità sparsa sui versanti marittimi del Centro-Levante; Più asciutto con ampie schiarite sugli estremi di regione. Rovesci in sviluppo pomeridiano sull’arco Alpino, andranno a sconfinare sul Savonese Occidentale entro sera. Venti moderati dai quadranti meridionali, in rotazione serale ai quadranti settentrionali. Mari mossi. Temperature in sensibile diminuzione in serata.

