Genova. L’anticiclone posizionato sui settori centrali del Mediterraneo ha le ore contate: la settimana si chiude con il sole, che splenderà per tutta la giornata di domenica 7 settembre, ma da lunedì il progressivo ritorno di correnti più umide dai quadranti occidentali favorirà un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Previsioni meteo per domenica 7 settembre

Cielo e fenomeni

Qualche addensamento pomeridiano sui rilievi delle zone interne, per il resto giornata caratterizzata da cieli sereni o, al più, disturbati dal passaggio di sottili velature.

Venti

Al mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali, ma con rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Dalle ore centrali del giorno, ventilazione a regime di brezza.

Mosso a levante in mattinata, poco mosso altrove, in calo fino a poco mosso ovunque. Localmente mosso nell’Imperiese in serata.

Temperature

In lieve aumento. Costa: Min: +18°C/+23°C – Max: +26°C/+29°C.

Interno: Min: +9°C/+17°C – Max: +24°C/+28°C

Previsioni meteo per lunedì 8 settembre

Cielo e fenomeni

Tra la mattinata e le prime ore pomeridiane, transito di spesse e compatte stratificazioni medio-alte da ponente verso levante, ma senza precipitazioni di rilievo associate. A seguire, schiarite sparse prima di un nuovo aumento della nuvolosità, questa volta di stampo marittimo, nel corso della serata.

Venti

Al primo mattino, deboli settentrionali. Dalle ore centrali della giornata, deboli o moderati da Est/Nord-Est sull’imperiese, da Sud-Est altrove.

Temperature

Minime stazionarie o in leggero aumento, massime stabili o in lieve calo.

Previsioni meteo per sabato 6 settembre

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità, fin dal mattino rovesci sul settore centro-orientale. Nel corso del pomeriggio, precipitazioni relegate alle aree interne. Nuovo generale incremento dell’instabilità tra la serata e la successiva notte.

Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione.