Genova. Partirà il 15 settembre, per concludersi il 17 ottobre, “Il mese della Protezione civile“, un progetto che mira a sensibilizzare la comunità locale sull’importanza della preparazione, della prevenzione e della conoscenza del sistema di allertamento e delle norme di autoprotezione.

Il progetto è finalizzato al coinvolgimento dei cittadini e alla diffusione della cultura di Protezione civile, attraverso quattro cicli formativi settimanali con quiz finale, per una durata totale di un mese, con conclusione durante la giornata organizzata dalla Prefettura di Genova per il giorno 17 ottobre, in occasione della quale verranno selezionati i vincitori tra coloro i quali avranno preso parte ai quiz e accumulato punteggio.

Il programma del mese della protezione civile

Tutti i contenuti saranno pubblicati sulla la pagina ufficiale Facebook comunale e sulla home page del sito web : ogni settimana verranno condivisi dei contenuti attraverso post informativi, video e immagini. I temi trattati saranno:

Settimana 1 : Il Servizio nazionale della Protezione Civile

: Il Servizio nazionale della Protezione Civile Settimana 2 : Il sistema di allertamento e come riconoscere un’emergenza

: Il sistema di allertamento e come riconoscere un’emergenza Settimana 3 : Il ruolo del volontariato di protezione civile

: Il ruolo del volontariato di protezione civile Settimana 4: Rischio alluvione e resilienza”

“È un’occasione molto importante per coinvolgere in maniera attiva la cittadinanza e farle conoscere non solo la macchina che si mette in moto prima e durante un’emergenza, ma anche e soprattutto per diffondere una cultura di sensibilizzazione e conoscenza delle buone pratiche di autotutela, di preparazione, autoprotezione e comportamento durante le fasi di allerta – spiega l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante -. Essere preparati in caso di emergenza può fare veramente la differenza, non si tratta di retorica, ma di una consapevolezza che è maturata nel tempo attraverso avvenimenti che hanno segnato la storia della nostra città e del nostro paese. Penso inoltre che sia importantissimo aprire una finestra e accendere i riflettori sul funzionamento della Protezione civile, spiegando con parole semplici ed efficaci quello che succede dietro le quinte: come funziona un’allerta, come funziona il Centro operativo comunale, qual è il ruolo dei volontari e delle volontarie che prestano servizio durante le allerte”