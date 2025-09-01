Mercato Genoa, chiusura con piccolo intoppo per il ritorno (confermato) di Cornet

Genova. Il Genoa ha concluso la sessione di mercato estiva con il ritorno di Cornet (in prestito dal West Ham) e il mantenimento di un elemento come Frendrup, nonostante ci fossero state offerte, che conta come un acquisto. Un segnale che la società un minimo di margine di manovra ora ce l’ha. In altri tempi il danese sarebbe stato ceduto senza badare troppo al ‘prezzo giusto’.

Nella serata del primo settembre la chiusura del mercato rossoblù si è comunque tinta di giallo: il video sui social del ritorno del giocatore è stato cancellato, ma il trasferimento è confermato. Il contratto è stato depositato, si è verificato solo un problema del sistema informatico legato alla comunicazione internazionale del trasferimento. Il ticket aperto dalla società rossoblù dovrebbe risolvere in breve tempo la questione.

Mercato Genoa, le uscite

Archiviata la cessione di Gudmundsson a titolo definitivo alla Fiorentina e la rinuncia ad alcuni elementi dell’anno precedente una volta chiuso il prestito, il bilancio del mercato rossoblù in uscita (a livello di scambi principali), è stato all’insegna della monetizzazione di offerte a cui non era possibile dire di no − Ahanor (Atalanta) e De Winter (Milan) − e qualche addio un po’ a sorpresa (Bani). Matturro è andato in prestito al Levante, Accornero, vista la mancanza di spazio, è andato a titolo definitivo alla Carrarese. Ceduti in prestito a fine sessione Vogliacco (prestito con diritto di riscatto al Paok Salonicco), Ankeye (prestito secco all’Entella) e Bohinen (prestito con obbligo di riscatto al Venezia). Vista la situazione in attacco dopo le prime due giornate, con il senno di poi forse un pensiero su Debenedetti, in prestito secco all’Entella, la dirigenza avrebbe potuto farlo prima di lasciarlo andare, ma è facile parlare quando i giochi sono fatti.

Mercato Genoa, le entrate

In entrata qualche definitivo, con la limatura dell’ingaggio di Messias dopo la chiusura del contratto precedente e diversi prestiti.

Alcuni nomi erano già certezze prima ancora che iniziasse la sessione: Ellertsson (acquistato l’anno scorso e lasciato al Venezia in prestito), il ritorno di Marcandalli dal prestito e Stanciu (era svincolato) in primis. A inizio sessione è arrivato Gronbaek dal Rennes (un prestito con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni) a rinforzare il centrocampo.

Riconfermato il prestito di Siegrist in porta, sono arrivati poi due giocatori di prospettiva: Valentin Carboni dall’Inter e Lorenzo Colombo dal Milan, poi la scelta di prendere Ostigard, che era stato al Genoa già nel 2022, in sostituzione di Bani (prestito con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni).

L’ultimo giorno altri due ritorni dalla scorsa stagione: Onana e Cornet, il primo per rinforzare la mediana, il secondo per dare ulteriore vivacità all’attacco. Cornet nella scorsa stagione aveva mostrato grandi capacità nel saltare l’uomo, ma era stato frenato da problemi fisici e non aveva potuto esprimersi con continuità. Fuori dal progetto del West Ham di Potter, è tornato in Italia per dire la sua. Il Genoa da tempo era sulle sue tracce e lo stesso Vieira aveva lasciato intendere che occorreva avere pazienza.

Le voci su una possibile partenza di Vitinha erano vere, ma alla fine il portoghese ha deciso di restare. Stessa decisione per Ekhator, anche lui oggetto di sirene da fuori. Anche questo è un segnale che per i tifosi può essere importante a livello di attrattività del Grifone per un giocatore.

Il bilancio di questo mercato è sicuramente positivo per la qualità degli acquisti fatti, si tratta però come sempre di trovare un’amalgama e far crescere gli elementi più giovani. Per questo il Genoa potrebbe uscire più facilmente alla distanza. L’assenza di Badelj sicuramente si fa sentire e i meccanismi offensivi vanno migliorati. Colombo comunque si è visto che è un lottatore e che arriva sempre primo sul pallone, una caratteristica che non è da tutti.

Gli acquisti di giovani prospetti

In questa sessione di mercato il Genoa ha pensato anche all’Academy. Dopo gli arrivi delle scorse settimane (Celik dal Ns Mura; Elton Jesus dall’Amora Sad; Lafont dal Marsiglia, aggregato già alla prima squadra e Bateka dallo Strasburgo) altri due giovani di prospettiva: il 2008 Mihai Ahile Calitoiu (dall’Entella), un difensore, e il 2009 Mohamed Touré (a costo zero dal Bologna, un terzino sinistro capace di giocare anche in mediana).