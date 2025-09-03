  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Tennis

Memorial Giorgio Messina, debutto vincente di Luciano Darderi

Il numero 34 del mondo ha battuto Arnaboldi

Darderi

Genova. Praticamente esaurito lo stadio Centrale Beppe Croce per il debutto in singolare di Luciano Darderi, testa di serie numero uno e 34esimo nel ranking mondiale.

Una presenza di grandissimo prestigio in questa XXI edizione dell’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina con l’azzurro che ha conquistato il passaggio al secondo turno battendo in due set (6-2 6-4) Federico Arnaboldi.

Darderi è sicuramente il protagonista del torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. Adesso affronterà Dmitry Popko che ha superato il primo turno sconfiggendo Marco Cecchinato

Intanto oggi il campione italiano, in coppia col fratello Vito Antonio, debutterà anche nel torneo di doppio.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.