Memorial Giorgio Messina, avanza Andrea Pellegrino: “A Genova livello del torneo sempre alto”

Genova. Si è alzato il sipario sulla seconda giornata della XXI edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova in corso di svolgimento presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi più iscrizione) che è salito a 208.400 Dollari

Protagonista Andrea Pellegrino, già finalista a Genova nel 2022 che ha aperto il programma superando nel primo turno lo svizzero Remy Bertola 6-4/7-6: “Sono contento – ha spiegato Pellegrino – credo di aver giocato un buon tennis contro un avversario non semplice. Mi sento bene e voglio continuare la marcia qui a Genova che è un torneo che mi piace ed è molto importante. Ma adesso pensiamo ad una sfida per volta perché qui il livello è molto alto ed ogni avversario può crearti problemi”, conclude il tennista che è testa di serie numero otto del tabellone principale.

Bene anche l’altro azzurro Stefano Travaglia che ha battuto in due set (6-3/6-4) Duje Ajdukovic. Invece Marco Cecchinato cede in due set (6-4/6-2) contro Dmitry Popko. Grande tifo a Valletta Cambiaso per Gianluca Cadenasso, genovese, che compie l’impresa battendo Nicolai Budkov Kjær con un doppio 6-4. Compie l’impresa Andrea Picchione che elimina Pedro Martinez, testa di serie numero 2 del torneo, col punteggio di 6-1/6-4.

E cresce l’attesa per il debutto questa sera di Luciano Darderi, stella di questa edizione: alle 20.30 affronterà Federico Arnaboldi nello stadio centrale Beppe Croce. Nel 2025 Darderi ha vinto i tornei ATP Tour 250 a Umago, Bastad e Marrakech e ha raggiunto i quarti di finale nei tornei ATP Tour 500 ad Amburgo e Monaco di Baviera e ha conquistato la finale nel torneo Challenger di Napoli. In carriera ha vinto quattro tornei ATP Tour 250 e tre tornei Challenger. Attualmente è il numero 34 della classifica mondiale ATP: mai nella storia del torneo ha partecipato un giocatore con un ranking così prestigioso.