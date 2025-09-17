Medici di medicina generale, venerdì e sabato il primo congresso ligure a Genova

Genova. Al via nella cornice del Porto Antico di Genova il primo congresso ligure della medicina generale che si terrà al modulo 8 dei Magazzini del Cotone venerdì 19 e Sabato 20 settembre 2025.

L’evento avrà particolare rilevanza per la nostra regione e non solo, poiché le due più importanti sigle della medicina generale, Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e Simg (Società Italiana di Medicina Generale) si riuniscono in un vero momento di confronto clinico, organizzativo e professionale per valorizzare il ruolo specifico del medico di famiglia in una fase di grande trasformazione della Professione.

Interverranno tra le autorità l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò e l’assessora del Comune di Genova al Welfare, Servizi Sociali, Famiglie, Terza Età e Disabilità Cristina Lodi, il presidente dell’Ordine dei medici di Genova Alessandro Bonsignore.

Sabato 20 settembre si terrà alle ore 11.00 la Tavola Rotonda dal titolo “La Medicina Generale che cambia tra ACN e PNRR”: interverranno Silvestro Scotti, segretario nazionale Fimmg, e Alessandro Rossi, presidente Simg, oltre ad altri esponenti di spicco nazionale delle due organizzazioni.

Nell’ambito del Congresso, i medici partecipanti troveranno:

– Spazio di confronto con colleghi di altre Regioni italiane.

– Laboratori pratici: ecografia, holter pressorio, spirometria e infiltrazioni articolari.

– Temi clinici di grande impatto: cronicità, diabete, cardiologia, BPCO, dolore, osteoporosi, vaccini, demenza, depressione, insonnia, dermatologia.

– Sessione allo stato dell’arte sull’Intelligenza Artificiale e sul suo impatto reale nella nostra pratica quotidiana.

– Spazio ENPAM con consulenze e simulazioni pensionistiche.

– Relatori di alto livello, talk show clinici interattivi, momenti pratici e tavole rotonde sul futuro della Medicina Generale.