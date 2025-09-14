Lo sciatore genovese Matteo Franzoso in coma dopo una caduta: la lotta per la vita in Cile

Genova. Ora drammatiche per il mondo dello sci italiano e non solo a causa di un gravissimo incidente avvenuto nella giornata di ieri: il giovane atleta genovese Matteo Franzoso, 25 anni, è attualmente ricoverato in terapia intensiva in Cile a seguito di una grave caduta durante un allenamento. L’incidente, avvenuto a La Parva, ha causato un importante trauma cranico che ha reso necessario il suo trasporto d’urgenza in elicottero a Santiago.

Per poter approfondire le sue condizioni cliniche, i medici hanno deciso di indurre il coma farmacologico. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ha diffuso una nota ufficiale per aggiornare sulla situazione, confermando che i soccorsi sono stati tempestivi e che l’atleta, originario di Genova e membro delle Fiamme Gialle, sta ricevendo le migliori cure mediche possibili. La Commissione medica della FISI è in costante contatto con l’equipe medica cilena per monitorare da vicino l’evoluzione del quadro clinico.

Franzoso è un promettente discesista, nato sotto la Lanterna ma cresciuto sciisticamente al Sestriere e noto per la sua partecipazione a importanti competizioni, come la discesa libera a Kitzbühel lo scorso gennaio. La comunità sportiva e tutti gli appassionati sono in attesa di ulteriori aggiornamenti e si stringono attorno all’atleta e alla sua famiglia in questo momento difficile.