Chiavari. La mareggiata che ha colpito le coste della Liguria tra venerdì e sabato ha causato parecchi danni soprattutto a Levante, dove numerosi stabilimenti balneari hanno dovuto affrontare la violenza delle onde.

A Chiavari è stato il gruppo Avanti Chiavari – Di Capua, lista di maggioranza in Comune, a elencare i danni, subiti in particolar modo dai bagni La Playa a Preli, vicino a Villa Piaggo, che hanno parso il bar e i principali servizi, mentre i bagni Bergamo, pur avendo subito meno danni, hanno comunque dovuto chiudere sabato, con inevitabili ricadute economiche alla luce dell’ultimo fine settimana di agosto.

“Siamo vicini ai nostri imprenditori, che con determinazione e coraggio si rimboccano le maniche ogni volta che il mare mette alla prova il loro lavoro – sottolineano da Avanti Chiavari- Costretti a ripartire, a investire, a rimettere in piedi strutture e servizi: è anche grazie a loro che la nostra costa resta viva e accogliente”.

“C’è anche una notizia positiva, e non da poco: le nuove difese a mare che stiamo realizzando hanno retto. Hanno impedito all’acqua di invadere le passeggiate e, cosa altrettanto importante, hanno protetto le strutture degli stabilimenti balneari – aggiunge il gruppo – Questo dimostra che i lavori importanti, quelli che cambiano davvero le cose, richiedono tempo, pazienza e, sì, anche qualche sacrificio. Ma i risultati si vedono. L’erosione costiera è un fenomeno inesorabile: ignorarlo sarebbe irresponsabile. Gli studi della Regione Liguria, insieme al lavoro dei progettisti e della direzione lavori, stanno andando esattamente nella direzione giusta”.stanza!