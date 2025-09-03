Arenzano. Torna ad Arenzano il 13 e 14 settembre 2025 la marcia internazionale Mare e Monti, giunta alla 39esima edizione. Si tratta di una marcia non competitiva a passo libero sul territorio del Parco del Beigua.

Ogni anno, il secondo week-end di settembre, migliaia di persone appassionate di walking, si incontrano sui percorsi della Marcia per vivere l’emozione di camminare insieme tra cielo, monti e mare sui sentieri che dalla costa si snodano fino al Parco del Beigua.

I tracciati di montagna, di diverse lunghezze per soddisfare tutte le esigenze partono dalla costa per arrivare fino all’Alta Via dei Monti Liguri, con panorami incredibili sul mare e sull’arco alpino, nel luogo dove è minima la distanza tra l’Appennino ligure e la costa.

Per chi non ama i grandi dislivelli, ma desidera partecipare e vivere questa esperienza, troverà una valida alternativa nei percorsi della “Riviera del Beigua” che, dal paese e lungo la passeggiata “Fabrizio De Andre’, costeggiano il mare tra scogliere e macchia mediterranea ed arrivano ai centri di Cogoleto e Varazze.

Durante queste giornate la cittadina si anima inoltre di iniziative collaterali all’evento che accrescono l’allegria e favoriscono l’amicizia tra i partecipanti provenienti dai paesi più diversi.

Sul sito ufficiale i percorsi e le iscrizioni (possibilità di fare la pre-iscrizione online o sul posto)