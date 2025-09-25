Quasi quattro chili di cocaina e 17mila euro in casa, arrestato 37enne

Genova. Aveva in casa quasi quattro chilogrammi di cocaina e 17.000 euro in contanti, con tutta probabilità frutto del giro di spaccio che aveva organizzato nella zona di Marassi. Per questo i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando di Genova hanno arrestato un cittadino albanese di 37 anni.

I militari sono intervenuti dopo un appostamento, insospettititi dai movimenti dell’uomo nei pressi di una macchina parcheggiata in strada. Alla fine lo hanno bloccato mentre armeggiava all’interno del veicolo, trovando alcune dosi nascoste nel vano airbag e 900 euro in banconote di vario taglio.

Le successive perquisizioni domiciliari, eseguite in due abitazioni, hanno portato al sequestro di altri 17.000 euro in banconote di vario taglio nel comodino della camera da letto, due bilancini di precisione, un macchinario per il sottovuoto con relative buste e 100 grammi di hashish.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.