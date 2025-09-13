Marassi, 50enne ubriaco precipita nel Bisagno: recuperato e portato in ospedale

Genova. Mobilitazione di soccorsi nel tardo pomeriggio a Marassi per un uomo caduto nell’alveo del torrente Bisagno all’altezza di via Moresco, nelle vicinanze dello stadio.
La chiamata è partita alle 18.30. Sul posto sono giunti l’automedica Golf 3 del 118 insieme all’ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso.
L’uomo, un cinquantenne, è stato recuperato con l’aiuto dei vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario.
Nonostante il volo di oltre tre metri è rimasto pressoché illeso, ma dato che si trovava in evidente stato d’ebbrezza è stato comunque trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.