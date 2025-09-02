Maltempo in Valfontanabuona, la Regione chiederà lo stato di emergenza

Genova. Si è svolto questa mattina l’incontro tra l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e i sindaci della Fontanabuona nel Comune di San Colombano Certenoli, a seguito del sopralluogo effettuato dall’assessore in mattinata, insieme ai tecnici regionali per il computo dei danni.

Nel pomeriggio è stato effettuato un ulteriore aggiornamento sullo stato dei danni da cui è emerso che la situazione sta gradualmente migliorando, grazie anche all’attivazione della colonna mobile della Protezione civile regionale. Permangono alcune situazioni di criticità puntuali che riguardano in particolare: il comune di Fontanigorda dove risulta deviata la statale 45 all’altezza del Km 41+500 nei pressi della frazione due Ponti, a causa di un masso e dove è previsto l’intervento dell’ANAS domattina per ripristinare almeno il senso unico alternato.

San Colombano Certenoli dove il ponte Calvari è stato chiuso anche se non ci sono isolati e tutti sono rientrati nelle case. Lorsica dove si sta lavorando sulla strada per Rossarino la cui viabilità carrabile verrà ripristinata entro domattina attraverso una pista emergenziale. Riaperte tutte le altre arterie inibite dal maltempo. Tranne un’unica situazione nel comune di Favale di Malvaro e in particolare nella frazione di Cassottano, dove restano 15 persone isolate a causa di un’interruzione viaria su cui serve una somma urgenza che verrà valutata nelle prossime ore.

“Da questa mattina – ha detto l’assessore regionale Giampedrone – abbiamo attivato un’azione di protezione civile attraverso la nostra colonna mobile, di supporto a tutte le amministrazioni comunali coinvolte e, contemporaneamente, stiamo provvedendo al computo dei danni al patrimonio pubblico con i sindaci, per completare la prima ricognizione economica e chiedere lo stato di emergenza nazionale. Ringrazio tutti per la grande collaborazione dimostrata in queste ore in cui il sistema di Protezione civile della regione sta dando grande prova della capacità di reagire a eventi avversi, con una situazione che, pur nelle difficoltà che permangono, sta via via migliorando, grazie al contributo di tutti”.

“Ringrazio anche le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco – ha concluso Giampedrone – che hanno contributo durante le fasi di allerta a fare in modo che si chiudesse questa gestione della prima fase dell’emergenza, senza nessun ferito o disperso e questo è un dato positivo”.