Genova. La violenta ondata di maltempo che ha colpito la Liguria tra la notte e le prime ore del mattino, si è concentrata in particolare sul centro e il levante della regione, dopo aver interessato nel pomeriggio di ieri il Savonese e la parte occidentale di Genova, con criticità, disagi e danni

L’allerta meteo, rimasta sul livello giallo, è terminata alle 6 di questa mattina, ma il bilancio dei numeri è imponente: nelle ore notturne le piogge più intense si sono registrate in Val Fontanabuona e in Val d’Aveto. I dati registrati dalla rete Omirl di Regione Liguria parlano di oltre 170 mm di pioggia caduti in due ore a Croce Orero e 120 mm a Pian dei Ratti. La persistenza delle precipitazioni ha causato un rapido innalzamento dei livelli idrometrici dei torrenti Trebbia a Rovegno e Aveto a Cabanne di Rezzoaglio. In alcuni casi sono stati superati i primi livelli di guardia, senza però criticità particolari.

Interventi e disagi nelle aree colpite

I Vigili del Fuoco, con l’impegno di 10 squadre per tutta la notte, hanno effettuato numerosi interventi. Il loro lavoro si è concentrato principalmente su Genova, la Val d’Aveto, la Val Fontanabuona e San Colombano Certenoli.

Diverse frane hanno interrotto la viabilità: sulla strada statale 586 della Val d’Aveto a Campori, sulla strada provinciale 23 a Favale di Malvaro, con tre diversi smottamenti che hanno isolato la zona,sulla strada provinciale 21 a Neirone. Il Passo della Forcella (tra Borzonasca e Rezzoaglio) è stato invece liberato dai detriti.

L’innalzamento improvviso dei livelli dei torrenti ha provocato locali esondazioni a San Colombano Certenoli, dove alcune persone sono state allontanate per precauzione, e a Rezzoaglio, dove quattro residenti sono stati evacuati dalle loro abitazioni a causa degli allagamenti. A Orero, un tubo danneggiato da una bombola di gas GPL spostata dalla pioggia ha richiesto l’intervento dei pompieri per la messa in sicurezza.

Maltempo a Genova

Situazione a Genova

Anche il capoluogo ligure ha subito gli effetti del maltempo. Il sottopasso di Brin a Certosa si è completamente allagato durante la notte, per poi essere liberato dai detriti.

La situazione più critica si è verificata in via San Fruttuoso, dove la strada è stata chiusa a causa del danneggiamento del manto stradale e di un muretto, con diverse auto spostate dalla forza dell’acqua. Sempre a San Fruttuoso, diverse le segnalazioni di allagamenti, con attività commerciali alle prese con allagamenti dei locali in zona Piazza Martinez.

Precedentemente, i Vigili del Fuoco erano intervenuti nelle zone di Acquasanta, Mele e Voltri, per allagamenti in scantinati e alberi abbattuti.

Disposizioni e chiusure in città

A seguito dell’allerta meteo, il Comune di Genova ha annunciato alcune chiusure per consentire controlli tecnici: Parchi, giardini e ville comunali rimarranno chiusi al pubblico, e di conseguenza anche i musei e le biblioteche al loro interno. I cimiteri non saranno accessibili.

La Polizia Locale ha comunicato la chiusura di via San Fruttuoso dal civico 36 in poi per il dissesto della carreggiata. Si segnala inoltre una chiusura programmata di Corso Solferino per la notte tra il 2 e il 3 settembre (dalle 21:00 alle 6:00), per il posizionamento di una gru per l’Ospedale Evangelico. Saranno previste deviazioni per il traffico.