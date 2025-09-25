  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Maltempo, niente allerta ma Arpal avverte: “Possibili temporali forti con allagamenti e danni”

Fenomeni intensi "poco probabili ma possibili" soprattutto nella seconda parte della giornata

Violento temporale su Genova con grandine e downburst

Genova. Arpal avvisa che nella giornata di oggi, giovedì 25 settembre, esiste una “bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone“, in particolare nella seconda parte della giornata odierna, quando “in un contesto di prevalenti finestre soleggiate potranno verificarsi fenomeni a carattere di rovescio o temporale“.

Ma cosa vuol dire in pratica? “A macchia di leopardo, sono possibili temporali con intensità su brevi periodi (oltre 35 millimetri d’acqua in meno di un’ora) tali da causare allagamenti localizzati, soprattutto sulle strade asfaltate, ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii”, spiega l’agenzia regionale in una nota.

“Tali fenomeni , poco probabili ma possibili, possono causare danni puntuali anche per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti“.

Si tratta di uno scenario sempre possibile quando la vigilanza Arpal segnala la “bassa probabilità di temporali forti”, che non implica l’allerta gialla per temporali.

Anche il breve ma intenso nubifragio che ha colpito ieri il Ponente genovese, causando temporanei blackout, rientrava in questo quadro previsionale.

 

Più informazioni
leggi anche
meteo limet 25 settembre
Come sarà
Meteo, in Liguria ancora temporali sparsi nel pomeriggio e temperature in calo
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.