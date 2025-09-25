Maltempo, niente allerta ma Arpal avverte: “Possibili temporali forti con allagamenti e danni”

Genova. Arpal avvisa che nella giornata di oggi, giovedì 25 settembre, esiste una “bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone“, in particolare nella seconda parte della giornata odierna, quando “in un contesto di prevalenti finestre soleggiate potranno verificarsi fenomeni a carattere di rovescio o temporale“.
Ma cosa vuol dire in pratica? “A macchia di leopardo, sono possibili temporali con intensità su brevi periodi (oltre 35 millimetri d’acqua in meno di un’ora) tali da causare allagamenti localizzati, soprattutto sulle strade asfaltate, ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii”, spiega l’agenzia regionale in una nota.
“Tali fenomeni , poco probabili ma possibili, possono causare danni puntuali anche per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti“.
Si tratta di uno scenario sempre possibile quando la vigilanza Arpal segnala la “bassa probabilità di temporali forti”, che non implica l’allerta gialla per temporali.
Anche il breve ma intenso nubifragio che ha colpito ieri il Ponente genovese, causando temporanei blackout, rientrava in questo quadro previsionale.