Maltempo, inizio mattinata senza criticità: l’allerta gialla prosegue sino alle 15

Liguria. Prosegue la situazione di maltempo in Liguria. Per fortuna i temporali che si sono sviluppati sul centro della regione tra stanotte e inizio mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre, non hanno provocato danni. Come da previsione, la tanto temuta convergenza tra due venti di direzione opposta, che impedisce alla burrasca di spostarsi rapidamente, non si è verificata e così le precipitazioni sono state sì intense, ma non da creare per ora danni o esondazioni. Sul sito Allerta Liguria al link dei messaggi di monitoraggio meteoidro di Arpal non c’è nessuna segnalazione alle 7:51.

Dopo aver interessato il Ponente genovese e il centro cittadino poco prima dell’alba, la pioggia, poco prima delle 8, si è concentrata sulla zona del Golfo Paradiso: a Camogli la rete Omirl registra 16,40 mm in un’ora (ossia 16,4 litri per metro quadrato).

Arpal ha prolungato l’allerta gialla per temporali sulla Liguria fino alle 15 di oggi.

Secondo le previsioni del centro meteo regionale continueranno a formarsi strutture temporalesche, anche organizzate, che interesseranno, a macchia di leopardo, diverse aree della regione, senza poter precisare la localizzazione dei fenomeni.