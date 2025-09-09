  • News24
Non c'è tregua

Maltempo, i temporali colpiscono ancora il Levante: allagamenti a Chiavari e dintorni

Un temporale autorigenerante ha investito il Tigullio: registrati 135 millimetri in città, l'acqua ha invaso i portici di via Rivarola

Chiavari. Ancora disagi e danni nel Levante ligure, già martoriato dal maltempo degli scorsi giorni, a causa di un temporale autorigenerante che ha colpito il Tigullio e il relativo entroterra durante la mattinata.

Allagamenti sparsi sono stati segnalati a Chiavari (in particolare sotto i portici di via Rivarola, nel centro storico) e Carasco, dove l’acqua ha invaso il parcheggio del centro commerciale. Allagamenti anche sull’Aurelia tra Chiavari e Sestri Levante. Situazioni di criticità non particolarmente gravi che tuttavia hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco.

Il sistema temporalesco ha portato altri importanti quantitativi di pioggia su un territorio già sofferente. Il pluviometro dell’associazione Limet ha rilevato 135 millimetri da inizio giornata a Chiavari. Il dato più alto della rete Arpal è invece quello di Panesi, nel comune di Cogorno, che ha registrato 102,8 millimetri in un’ora.

Tutti sotto controllo, per ora, i livelli dei torrenti.

Su Genova, Tigullio, Spezzino ed entroterra padano orientale (con esclusione dei bacini grandi) è in vigore fino alle 18.00 l’allerta gialla emessa da Arpal per temporali forti. Per domani è prevista una possibile intensificazione dei fenomeni.

 

