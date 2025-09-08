Malika Ayane torna a Genova con un musical ispirato a Brokeback Mountain

Genova. Malika Ayane torna a esibirsi a Genova, questa volta in un musical ispirato a un film premio Oscar e al racconto di Annie Proulx, Brokeback Mountain.

La cantante si esibirà al teatro Ivo Chiesa martedì 16 e mercoledì 17 dicembre nella tappa genovese del tour che porta per la prima volta in Italia, dopo il successo londinese, una sontuosa produzione teatrale con musiche dal vivo. On stage la raffinata performer milanese, accompagnata da una live band, in uno spettacolo intenso e suggestivo.

Il musical racconta la storia di due giovani pastori, Ennis e Jack, che si ritrovano a condividere l’isolamento di una montagna remota in Wyoming. È lì che nasce, inaspettato e potente, un amore destinato a durare vent’anni. Un legame irrefrenabile e nascosto, che li accompagnerà per tutta la vita, trasformandosi in desiderio taciuto, dolore silenzioso, ricordo indelebile.

Ayane salirà sul palco con la band dando vita a pezzi che si intrecciano in modo indissolubile alla narrazione della vicenda. Non una semplice colonna sonora, ma un elemento che costruisce spazi, dà ritmo alle emozioni e disegna i paesaggi interiori dei protagonisti. Nei ruoli di Ennis e Jack, Edoardo Purgatori e Filippo Contri.