  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Posizione

L’Unione Europea taglia i fondi Pac, allarme Coldiretti: “Così si penalizza anche la Liguria”

Boeri e Rivarossa: "Inaccettabile sostenere a parole il settore e ridurre drasticamente le risorse"

Protesta Coldiretti contro i cinghiali

Genova. “Le parole di Ursula Von der Leyen sull’importanza di difendere gli agricoltori europei si scontrano con le misure concrete della Commissione che prevedono un taglio del 20% dei fondi Pac e l’apertura indiscriminata a importazioni da Paesi extra-Ue senza reciprocità delle regole”. È la posizione di Coldiretti Liguria a margine del discorso sullo stato dell’Unione della presidente della Commissione.

“È inaccettabile – affermano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa, delegato confederale – che si esalti a parole il ruolo degli agricoltori come garanti della sicurezza alimentare europea, mentre si riducono drasticamente le risorse per la Pac e si stringono accordi commerciali come il Mercosur, che mettono a rischio il futuro di interi comparti agricoli. In Liguria questo significa colpire duramente le nostre filiere più identitarie: dall’olivicoltura alla viticoltura, dalla floricoltura alla pesca, già provate dall’aumento dei costi e dalle difficoltà di mercato”.

Sostenere la promozione è importante, ma non può avvenire sottraendo risorse vitali all’agricoltura – continua Coldiretti – Così come è paradossale parlare di semplificazione quando gli agricoltori sono soffocati dalla burocrazia. In Liguria, piccoli produttori e aziende familiari hanno bisogno di regole chiare e strumenti concreti che li mettano in condizione di competere e crescere”.

Un’ulteriore preoccupazione riguarda il Green Deal europeo: “Il settore agricolo – aggiungono Boeri e Rivarossa – deve essere protagonista della transizione ecologica, ma non vittima di scelte ideologiche che ne riducono la competitività. La Liguria, con le sue produzioni uniche e legate ai territori, ha dimostrato che sostenibilità e qualità possono andare di pari passo, ma servono politiche di supporto e non penalizzanti”.

Coldiretti Liguria ribadisce quindi che senza un adeguato sostegno all’agricoltura non è possibile garantire né la sovranità alimentare né la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità, elementi che in Liguria coincidono con la stessa identità del territorio.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.