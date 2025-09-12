Linea del Campasso, il monito di Rixi: “Prima gli indennizzi ai cittadini, liquidare tutto entro il 2026”

Genova. “La partita si deve sbloccare perché il Comune di Genova al momento non ha ancora realizzato i progetti esecutivi. È evidente che noi non possiamo aspettare oltre a dare indennizzi alle persone“. Il viceministro Edoardo Rixi, a margine del sopralluogo nel cantiere del nodo ferroviario, entra a gamba tesa sul dossier della rigenerazione urbana della Valpolcevera, legato ai 199 milioni riconosciuti dal Mit per mitigare i disagi di chi abita lungo la linea del Campasso che verrà riattivata per portare in porto i treni del Terzo Valico.

Il braccio destro di Salvini lo dice chiaramente: i risarcimenti ai cittadini sono la priorità. Un monito che arriva mentre il Comune tratta con la struttura commissariale per inserire nel protocollo d’intesa anche l’area ex Facchini, al centro di un accordo di programma col ministero dell’Istruzione per realizzare un liceo tecnologico sperimentale. Il masterplan realizzato in base alle proposte dell’associazione Alpim include anche un nuovo parco urbano, spazi coworking, aule studio, palestra, auditorium e 250 parcheggi. Ma la zona su cui sorge l’ex deposito locomotori a Certosa va ancora acquisita. E Tursi ora vorrebbe ottenerla attingendo proprio dai soldi ministeriali.

Il masterplan per l'area ex Facchini di Certosa

“Noi entro il 2026 vogliamo liquidare tutti i 200 milioni, sia per ragioni di bilancio, perché abbiamo bisogno poi di sbloccare altre risorse, sia per correttezza nei confronti di chi risiede intorno alla linea, a cui avevamo attribuito dei risarcimenti che devono essere dati – avverte Rixi -. Sarà utile un confronto col Comune di Genova perché più che fare progetti difficilmente realizzabili bisogna iniziare comunque a pensare che chi è nell’area interessata dalla linea deve avere da subito un risarcimento”.

L’obiettivo di usare quei fondi per riqualificare i quartieri della Valpolcevera risale alla giunta Bucci, che infatti aveva varato un masterplan apposito. Ora però il viceministro non ci gira intorno: “I soldi sono stati dati per l’indennizzo ai cittadini. L’area Facchini oggi è di Trenitalia, quindi vuol dire che, se diamo 70 milioni a Trenitalia, sembra quasi che ci ridiamo i soldi indietro. È chiaro che il quartiere deve essere consapevole di questa scelta: vuol dire che andiamo a ridurre i soldi che in realtà dovrebbero andare direttamente alla cittadinanza”.

La cifra indicata da Rixi si riferisce al costo totale dell’operazione, mentre l’area da acquisire è stata valutata 7,8 milioni di euro. “Lo stanziamento non è per il Comune di Genova, è uno stanziamento fatto per i residenti in quell’area che subiscono una svalutazione degli immobili – ribadisce Rixi -. Se c’è una scelta diversa, noi vogliamo che tutti consapevoli delle conseguenze che comporta”.

Sulla stessa linea anche il commissario straordinario Calogero Mauceri, che chiarisce: “I 199 milioni sono legati agli indennizzi da circolazione ferroviaria per ai cittadini residenti nella fascia 0-30 metri. E in quel protocollo è previsto che, qualora ci fossero delle economie, si potranno valutare eventuali interventi oltre la fascia 0-30 metri. Questo è l’impegno che ci siamo presi all’inizio”.

In effetti il protocollo d’intesa originario firmato nel 2022 (finanziato con 89 milioni, poi saliti a 199) prevedeva tre fasce di indennizzi, sul modello usato per ponte Morandi. Nella prima fascia (fino a 10 metri dalla linea) espropri e demolizioni, in seconda fascia (10-20 metri) espropri o indennizzi, nella terza fascia (20-30 metri) solo indennizzi. Dopodiché è prevalsa la linea “meno espropri possibili”, proprio per concentrarsi sulla possibilità di cambiare volto alla bassa Valpolcevera.

Ora però i cantieri sono partiti, i disagi sono aumentati e i cittadini hanno visto solo i risarcimenti legati a rumori e vibrazioni. I lavori sulla linea del Campasso andranno avanti ancora per quasi due anni (il 2027 è la best option al momento) e l’unico elemento tangibile di quel piano di mitigazione è la copertura di via Ardoino, a Sampierdarena, dove i treni passerebbero vicinissimi ai palazzi. “È un primo risultato che si dà alla cittadinanza, ma come diceva il viceministro bisogna lavorare con il Comune, gli altri enti territoriali e la Regione per completare quello che prevede la norma, cioè la riqualificazione e gli indennizzi ai cittadini”, conclude Mauceri.