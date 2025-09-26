L’ex senatore Sandro Biasotti condannato a 5 mesi per falso in bilancio

Genova. L’ex senatore ed ex presidente della Regione Liguria Sandro Biasotti è stato condannato a cinque mesi con la condizionale per falso in bilancio, nell’ipotesi attenuata di false comunicazioni sociali. La condanna riguarda l’indagine sulla rete di concessionarie d’auto Novelli, AutoBi e Bimauto, tutte all’epoca dei fatti legate alla holding ‘Biasotti Group’, che era nata da una presunta frode fiscale sulla compravendita di automobili ed evasione di Iva. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno. Il tribunale ha derubricato in fatto lieve.

Secondo il sostituto procuratore Giancarlo Vona, che aveva seguito l’indagine con l’aggiunto Francesco Pinto, l’ex senatore avrebbe truccato e ‘abbellito’, nel 2017 e 2018, i bilanci della società ‘Biasotti Group Srl’, di cui l’ex presidente della Regione era consigliere di amministrazione.

L’ex politico ha sempre negato le accuse, respingendo anche una proposta di patteggiamento, spiegando che non aveva partecipato ai Cda perché era a Roma.

“Dopo aver rifiutato un patteggiamento ad una multa di 10.000 euro. perché totalmente estraneo alle accuse di aver fatto false comunicazioni alla mia Società Biasotti Group srl, oggi sono stato condannato a 5 mesi con sospensione condizionale perché ritenute ” lievi ” le mie infrazioni. Trattasi di irregolarità irrilevanti. Comunque ritengo sbagliata ed assurda questa sentenza per la quale presenterò appello“. Così l’ex senatore Sandro Biasotti in una nota. “Ma come si può pensare che io da semplice membro del cda, senza nessuna delega, abbia fatto false comunicazioni alla Società di cui sono proprietario e che sta andando molto bene? Oltre a tutto – scrive Biasotti -, nella data in cui sono accusato di aver approvato il bilancio, ho provato in modo inequivocabile che non ero presente perché ero a Roma in votazione al Senato. Per ultimo – conclude – intendo rivolgermi all’autorità competente in ogni sede, perché sono stati prodotti in Tribunale alcuni dati obiettivamente falsi”.