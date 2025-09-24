Cartolina con insulti e minacce alla sindaca Salis, dalla politica condanna bipartisan

Genova. Una lettera, o meglio, una cartolina, con insulti e minacce indirizzata alla sindaca di Genova Silvia Salis è stata intercettata e bloccata al centro di smistamento di Poste italiane di Sestri Ponente e consegnata alla digos, che indaga sul possibile mittente.

La missiva, firmata da un soggetto non corrispondente ad alcuna persona esistente, somma diverse frasi sgrammaticate con insulti e minacce alla Salis ed è simile ad altre lettere del genere indirizzate, in passato, ad altri politici locali.

Sull’accaduto è arrivata la condanna bipartisan della politica, i primi a intervenire sono stati il Pd e Fratelli d’Italia. A stretto giro, anche attraverso i social, altre manifestazioni di solidarietà si sono sommate da parte di esponenti della giunta e della maggioranza, ma non solo.

“Il Partito Democratico ligure e genovese, insieme ai gruppi del PD in Regione e Comune di Genova, esprimono tutta la loro solidarietà e vicinanza alla sindaca Silvia Salis, che ha ricevuto una lettera di minacce. Attacchi di questo tipo sono gesti indegni per una società civile e democratica, che condanniamo con forza e fermezza. In questo momento così delicato, vogliamo ribadire il nostro pieno sostegno alla Sindaca e alla sua amministrazione. Mentre condanniamo chi, in modo subdolo, cerca di intimidire e minacciare i rappresentanti delle istituzioni. Insieme, continueremo a lavorare per difendere le istituzioni da questi attacchi. Alla sindaca il nostro abbraccio”, si legge in una nota.

E Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, dichiara: “Ho appreso delle minacce rivolte a Silvia Salis un gesto deprecabile e inammissibile ed esprimo la solidarietà a nome di Fratelli d’Italia oltre che quella personale. Le intimidazioni non sono che l’ennesimo, e grave, episodio dovuto ad un clima politico che si sta scaldando oltre i livelli di guardia pertanto è doveroso che ognuno di noi collabori, a vario titolo, nello spegnere un fuoco che è capace di incendiare il Paese”.

Così, sempre da Fdi, i consiglieri comunali Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca, Valeriano Vacalebre, dicono: “La solidarietà del gruppo di Fratelli d’Italia al Sindaco di Genova. Ci auguriamo che il o i responsabili siano presto rintracciati e rispondano dei loro atti perché la violenza non é mai una risposta e va sempre condannata, in ogni sua forma”.

Sulla vicenda arriva anche il commento del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria: “Desidero esprimere la più ferma solidarietà al sindaco di Genova, Silvia Salis, per le gravi minacce ricevute. Pur trovandoci su fronti politici diversi, credo fermamente che il rispetto reciproco e il dialogo democratico restino i cardini della vita pubblica. Le intimidazioni non hanno spazio in una società civile: le idee si contrastano con il confronto, mai con la violenza”.