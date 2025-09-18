  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Iniziativa

Legambiente, ecco la 33esima edizione di “Puliamo il mondo”: la raccolta a Priaruggia e sull’Acquedotto storico

Doppio appuntamento sabato 20 a Genova, con la mobilitazione per la spiaggia del levante e l'antico condotto della Val Bisagno. E poi la festa per i 100 anni del partigiano Giotto

legambiente puliamo il mondo

Genova. Torna anche quest’anno Puliamo il mondo, il più importante appuntamento di volontariato ambientale che per la 33esima edizione promuove la cura dell’ambiente, quest’anno all’insegna del motto: “Chi lo ama, lo protegge”.

Si parte venerdì 19 settembre con tante iniziative che vedranno impegnati, in tutta Italia e anche in Liguria, cittadini, associazioni, studenti e insegnanti, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi in un percorso di cittadinanza attiva per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

“Puliamo il Mondo è una delle più importanti campagne della nostra associazione per l’impatto che ha sul territorio e sulla cittadinanza – dichiara Federico Borromeo, Direttore di Legambiente Liguria – Ogni anno in tutta Italia, e anche nella nostra regione, sono migliaia i volontari che si impegnano nel pulire strade, spiagge, parchi e giardini. Ringraziamo le scuole, gli enti locali, le associazioni del terzo settore che hanno aderito dando il loro contributo. Anche quest’anno Puliamo il mondo andrà oltre i canonici giorni 19-20-21 settembre 2025 – continua Borromeo – perché la sensibilizzazione delle comunità sulla corretta gestione dei rifiuti e sull’economia circolare non è un impegno che si esaurisce in tre giornate, ma è un percorso che dura tutto l’anno. Rendere le persone parte attiva di questo processo significa trasformare ogni gesto quotidiano in una testimonianza concreta, capace di lanciare un messaggio di consapevolezza e civiltà tanto importante quanto le tonnellate di rifiuti raccolti”.

Park Litter 2025: Nel 2025 sono stati 24.260 i rifiuti raccolti e catalogati dai volontari di Legambiente in 49 parchi urbani distribuiti in 20 città italiane, da Milano a Firenze, da Napoli a Potenza, passando per Perugia, Terracina (LT), Bologna e Udine.

La densità dei rifiuti è significativa: quattro oggetti dispersi ogni metro quadrato monitorato. A dominare la classifica dei rifiuti più frequenti sono i mozziconi di sigaretta, con 10.472 pezzi raccolti, pari a 161 ogni 100 metri quadrati. È preoccupante la massiccia presenza di rifiuti in plastica, che rappresenta il 64,3% del totale dei rifiuti monitorati.

Le principali iniziative in Liguria

In Liguria, da levante a ponente, sono tante le iniziative durante le tre giornate di Puliamo il mondo. A Genova l’associazione ambientalista ha concentrato le iniziative nella giornata di sabato 20 settembre: si inizia al mattino (ore 10-13) con la pulizia della spiaggia di Priaruggia a Genova Quarto in collaborazione con CISV e Legambiente Canoa Verde e il patrocinio e partecipazione finanziaria del Comune di Genova, Municipio IX Levante. Ci saranno momenti di pulizia massiva e scientifica e conseguente analisi dei rifiuti ma anche un approfondimento sulla storia della spedizione dei Mille attraverso metodi di educazione non formale ed interattiva. Per partecipare: legambiente.polis@gmail.com

Al pomeriggio pulizia dell’acquedotto storico per i 100 anni del partigiano Giotto: organizzata dal circolo genovese Legambiente Polis con il patrocinio del municipio IV Val Bisagno, partirà da piazza Suppini (appuntamento alle 13.00) per arrivare alla Casetta dei filtri alle 15:30, in tempo per partecipare alla Festa per Giordano Bruschi.

Abbiamo organizzato la pulizia dell’acquedotto storico in omaggio a Giordano Bruschi e al suo lavoro di questi anni per la sua riqualificazione – spiega Daniele Salvo, presidente del Circolo Polis – la pulizia sarà anche l’occasione per scoprire, dal punto di vista storico e naturalistico, una delle parti più affascinanti dell’antico condotto, costruito in epoca Romana per portare acqua a Genova e al porto. Una straordinaria architettura civile, non militare o del potere, che garantisce la possibilità di vita alla città”.

A Levante venerdì 19 settembre, al mattino, sono previste a Moneglia la pulizia della spiaggia (appuntamento in corso Libero Longhi 25), a Zoagli dalle 9:00 pulizia delle vie del centro e spiaggia (appuntamento in piazza XXVII Dicembre). Saranno gli alunni della scuola, accompagnati dai volontari, ad impegnarsi nella ricerca di piccoli rifiuti urbani lungo la passeggiata e la spiaggia. Attività di animazioni saranno organizzate dal Circolo Legambiente Cantiere Verde del Tigullio.

Al pomeriggio, alle 15:00 a Lavagna si svolgerà la pulizia della Spiaggia libera in collaborazione con il comune di Lavagna e con le ragazze e i ragazzi del Centro socio educativo Isola Blu.

A Chiavari sabato 20 settembre appuntamento presso il Parco Giuseppe Rensi alle 9:00 per la pulizia della passeggiata che costeggia il fiume Entella (area SIC e ZPS) organizzata dal Circolo Legambiente Cantiere verde in collaborazione con Anffas Tigullio Est onlus e il Comune di Chiavari

A ponente venerdi 19 settembre, al mattino, a Noli (SV) l’appuntamento è in via Luigi Defferrari dove gli alunni delle scuole parteciperanno per tutta la mattina ad attività di riqualificazione ambientale.

Imperia pulizia di Lungomare Borgo Primo (dalle 10:00); a Ranzo (Im) dalle 9:00 saranno i bambini della scuola primaria a pulire alcune aree verdi del borgo.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.