L’avvocato Marco Cafiero nominato garante dei diritti dei detenuti del Comune di Genova

Genova. L’avvocato Marco Cafiero è il nuovo garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova.

Cafiero è stato nominato con ordinanza dalla sindaca Silvia Salis, e ricoprirà il ruolo per il prossimo triennio.

Marco Cafiero è un avvocato penalista, abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte di appello di Genova, specializzato in criminologia clinica con indirizzo sociopsicologico. Attualmente consulente e membro del Consiglio di amministrazione della cooperativa centro di solidarietà a titolo gratuito e consulente della Fondazione Centro di solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus e della Fict Federazione italiana comunità terapeutiche.

Nel 2025 ha partecipato alla VII Conferenza Nazionale Dipendenze, in qualità di esperto e rappresentante di reti di comunità, e dal 2019 partecipa al Gruppo Gdl “Persone private della libertà personale” all’interno del forum del Terzo settore in qualità di portavoce, sui tavoli dedicati al lavoro e alla giustizia, con particolare riferimento alla giustizia riparativa.

“Sono molto onorato dell’incarico ricevuto – dichiara l’avvocato Cafiero – che mi consente di esprimere una storia personale durata 40 anni. Ringrazio l’amministrazione per aver riconosciuto un impegno sociale che mi ha permesso di crescere nella solidarietà”.