Lavori metropolitana, la ditta Manelli non paga gli stipendi da agosto, la Fillea Cgil proclama stato di agitazione

Genova. La Manelli, ditta alla quale era stato affidato il cantiere della metropolitana, dall’agosto scorso non paga gli stipendi ai 20 edili impiegati nell’opera.
Lo denuncia la Fillea Cgil Genova: “Ancora una volta siamo costretti a denunciare una situazione vergognosa che coinvolge 20 lavoratori edili ai quali, da agosto, non vengono pagati gli stipendi – dichiara il segretario generale Federico Pezzoli – abbiamo chiesto alla ditta di pagare subito tutte le spettanze ma al momento nulla si è mosso e per questo motivo abbiamo proclamato lo stato di agitazione del personale”.
La Fillea Cgil chiederà anche un incontro urgente con l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante “Abbiamo bisogno di fare chiarezza sul proseguimento dell’opera e sul futuro delle maestranze impiegate per le quali chiederemo con fermezza l’applicazione della clausola sociale”.