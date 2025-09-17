A Genova nasce La Lanterna dei Talenti, due pomeriggi tra doposcuola e socialità in vico Giannini

Genova. Nasce a Genova La Lanterna dei Talenti, un nuovo spazio dedicato ai ragazzi dai 6 ai 13 anni per supportarli nello studio e nella crescita personale. La sede è in vico Giannini 2/3a. La Lanterna dei Talenti vuole essere un punto di riferimento per le famiglie genovesi che cercano un ambiente confortevole e stimolante dove i propri figli possano concentrarsi e sviluppare un metodo di studio efficace, lontano dalle distrazioni di casa.

A partire da lunedì 6 ottobre aprirà le sue porte ogni lunedì e giovedì con un programma ben definito. Dalle 15:30 alle 17:30, un team di professionisti qualificati sarà a disposizione dei ragazzi per assisterli nei compiti e aiutarli a trovare il proprio approccio allo studio. L’obiettivo dei promotori non è sostituirsi alle lezioni scolastiche o offrire lezioni private, ma guidare i giovani studenti verso l’autonomia, insegnando loro a organizzare il lavoro e a gestire il tempo in modo produttivo.

Il pomeriggio non finisce con i libri. Dalle 17:30 alle 18:30, i ragazzi avranno la possibilità di fermarsi per un momento di svago e relax, con merenda, giochi e attività ricreative.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 340 4910024.