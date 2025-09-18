  • News24
Seratona

Lancia sassi contro le auto e fa cadere gli scooter, 46enne fuori controllo fermata dalla polizia

Una residente della zona ha assistito alla scena, chiamando la polizia

polizia stato savona piazza popolo notte

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato una 46enne ecuadoriana per danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Una residente della zona, la scorsa notte, in piazza S. Gaggero a Voltri, ha notato la 46enne mentre lanciava un sasso contro un’auto, danneggiandola, faceva cadere uno scooter e armeggiava vicino ad altre macchine in sosta.

Ha quindi chiamato la Polizia fornendo la descrizione della donna e le volanti sono intervenute immediatamente riconoscendola e bloccandola in piazza Lerda. All’interno del proprio zaino la donna occultava un cacciavite e un paio di forbici di cui non sapeva giustificarne il possesso. E’ stata portata in Questura e denunciata.

