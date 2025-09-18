Lancia sassi contro le auto e fa cadere gli scooter, 46enne fuori controllo fermata dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato una 46enne ecuadoriana per danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Una residente della zona, la scorsa notte, in piazza S. Gaggero a Voltri, ha notato la 46enne mentre lanciava un sasso contro un’auto, danneggiandola, faceva cadere uno scooter e armeggiava vicino ad altre macchine in sosta.

Ha quindi chiamato la Polizia fornendo la descrizione della donna e le volanti sono intervenute immediatamente riconoscendola e bloccandola in piazza Lerda. All’interno del proprio zaino la donna occultava un cacciavite e un paio di forbici di cui non sapeva giustificarne il possesso. E’ stata portata in Questura e denunciata.