La Porto di Lavagna contesta l’assegnazione dello scalo turistico: “Procedura irregolare e anomala”

Lavagna. “Porto di Lavagna ha sempre contestato la irrituale, irregolare e anomala procedura adottata dal Comune di Lavagna per il rilascio della nuova concessione relativa al porto turistico di Lavagna. Così come ha contestato la irregolarità di tutti i relativi atti, ivi compreso il bando. Atti che Porto di Lavagna ha impugnato davanti al TAR Liguria e al Consiglio di Stato dove il ricorso è ancora pendente, e restiamo pertanto in attesa del giudizio della Giustizia amministrativa, alla quale ci rimettiamo”.

Questo il comunicato stampa del Porto di Lavagna, che spiega la non adesione al bando di gara per l’assegnazione del nuovo gestore del porto turistico di Lavagna, scaduto il 19 settembre

“L’irregolarità della procedura ha impedito a Porto di Lavagna la formulazione di una proposta concorrente – conclude la nota – Peraltro, la circostanza che nessun altro ente abbia presentato proposte alternative relativamente alla concessione del porto turistico più grande del Mediterraneo, a parere della nostra Società, conferma come non vi sia stato un effettivo procedimento concorrenziale”