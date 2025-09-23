La Coppa Davis “illumina” il Park Tennis Club Genova

Genova. Grande festa al Park Tennis Club Genova per l’arrivo della Coppa Davis. Foto, selfie e tanti sorrisi per i soci e tutti gli appassionati di tennis.

Ad accoglierla, al fianco del presidente Alberto Clavarino, anche l’ex campione gialloblù Alessandro Giannessi che ha giocato la Davis nel 2017 con Fabio Fognini, altro ex campione storicamente tesserato per il Park.

Numerose le autorità istituzionali e sportive presenti: dall’assessore regionale allo sport, Simona Ferro, alla consigliera comunale Serena Finocchio (in rappresentanza della sindaca Silvia Salis). E poi il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, il numero uno della Fitp Liguria, Andrea Fossati, e la consigliera nazionale Fitp Roberta Righetto, reduce dalla vittoria delle Azzurre in BJK Cup.

Applausi anche per le due under 14 gialloblù, Viola Severi e Margherita Caffaratti, che si sono laureate vicecampionesse d’Italia. Per loro i consigli del veterano Giannessi e tante “carezze” dei soci Park, orgogliosi per lo straordinario risultato conquistato dalle ragazze. Non poteva esserci occasione migliore per festeggiarlo.

Il consiglio direttivo del Park, al completo, ha voluto festeggiare una giornata davvero unica ed emozionante. La Coppa Davis rimarrà esposta nel circolo di Via Zara fino a questa sera.