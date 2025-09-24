  • News24
La bottega storica Lucarda ospita la mostra “I haven’t known the silence of the stars and of the sea”

La mostra sarà aperta al pubblico dal 27 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, venerdì l'inaugurazione

Genova. Inaugura venerdì 26 settembre alle ore 18.00 la mostra collettiva I haven’t known the silence of the stars and of the sea presso la Bottega Storica Lucarda (via di Sottoripa 61R, Genova), punto di riferimento per Genova dal 1920 e oggi custode di oltre cento anni di tradizione legata al mare e alla sua gente.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 27 settembre 2025 al 31 gennaio 2026. Il progetto, a cura di Giorgio Cellini ed Elena Scovazzi Lucarda, esplora il mare come esperienza di viaggio e trasformazione, un tema metaforico e intrigante che attraversa la mitologia, la storia delle migrazioni e l’immaginario artistico. Il mare e il suo sublime diventano così metafora del viaggio come rito di passaggio, come esperienza di soglia in cui l’individuo, spinto da necessità o desiderio, attraversa territori reali e simbolici. Due sono le sfaccettature del viaggio e della navigazione: quello interiore, intimo e trasformativo, e quello esteriore, fisico e spaziale.

Gli artisti Giorgio Cellini, Daniele Coppola, Andrea Croce e Marco Strappato presenteranno opere inedite e altre rielaborate e risemantizzate appositamente per il progetto, nate da una residenza di ricerca presso i Musei del Mare di Genova – Galata Museo del Mare di Genova, Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e Archivio Fotografico Leoni – in cui, con il supporto dell’Associazione Promotori Musei del Mare, hanno potuto consultare le collezioni, gli archivi e confrontarsi con il personale delle Istituzioni. I risultati di questa ricerca saranno esposti all’interno della Bottega, in una contaminazione tra arte e spazio.

Ognuno dei protagonisti offrirà una personale interpretazione del tema: Giorgio Cellini intreccerà memorie familiari e storie di traversata oceanica in una narrazione intima e collettiva; Daniele Coppola, artista e marinaio, proporrà sculture ispirate allo studio del cielo e dei fenomeni atmosferici; Andrea Croce realizzerà un intervento site-specific che esplora, attraverso moda e styling, i codici visivi dei marinai; Marco Strappato rileggerà i segni iconici del mare e dell’orizzonte interpretando la navigazione come pratica performativa. A completare e impreziosire il percorso, la serie di disegni La vecchia Genova del maestro Emanuele Luzzati, dedicata alla città nel dopoguerra, che sono esposti grazie alla Lele Luzzati Foundation e Casa Luzzati, depositari dell’opera del Maestro.

L’iniziativa rientra nel progetto itinerante “I miei musei sono i negozi” di Giorgio Cellini, che porta l’arte contemporanea in spazi non convenzionali, trasformandoli in luoghi di incontro e contaminazione creativa. Con questo evento, la Bottega Storica Lucarda – che da più di un secolo veste portuali, marinai e cittadini genovesi, innovando senza mai dimenticare le proprie radici – rinnova il suo legame con il mare e la città, aprendo le porte a un dialogo tra arte, memoria e identità. Il titolo della mostra prende spunto da un verso di Edgar Lee Masters, ribaltato con l’introduzione della negazione “NOT”: non come privazione, ma come apertura a un altrove possibile, motore di scoperta ed esplorazione.

