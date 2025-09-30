Klee-Barabino: 170 tra docenti e personale scolastico firmano il sostegno alla Global Sumud Flotilla

Genova. Centosettanta firme a sostegno della Global Sumud Flotilla sono state raccolte nelle tre sedi del liceo artistico Klee Barabino tra docenti, educatori, personale scolastico, tecnico e amministrativo.

Mentre nella sede di salita delle Battistine prosegue l’occupazione da parte degli studenti proprio a sostegno della popolazione di Gaza e degli attivisti in mare, anche i docenti e il personale delle tre scuole scelgono di metterci la faccia (e le firme) a supporto della missione umanitaria, della popolazione palestinese e contro il genocidio in atto da parte di Israele.

Nella lettera aperta sottoscritta i lavoratori del Klee-Barabino condannano “fermamente: i crimini di guerra e le reiterate violazioni dei diritti umani commesse dal governo israeliano sulla popolazione civile palestinese” e chiariscono che “pur condannando gli attacchi terroristici di Hamas” va denunciato “l’uso sproporzionato della forza da parte del governo israeliano giunto a commettere un genocidio a Gaza la distruzione sistematica di Gaza e in particolare dei presidi sanitari, delle scuole e delle istituzioni culturali le violenze dei coloni e l’espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati illegalmente” così come “i progetti di annessione di parte della Cisgiordania, l’inerzia del governo italiano e dell’Unione Europea, incapaci di contrastare i crimini commessi dal governo israeliano”.

La lettera contiene inoltre alcune precise richieste al nostro governo e in particolare: “che il governo italiano cessi l’invio di armi verso Israele e ogni forma di collaborazione militare, economica e politica fino a quando non avranno fine il genocidio in corso e l’occupazione illegale dei territori palestinesi; che sia pienamente rispettata la legge 185/90, che vieta il commercio di armi con Paesi in guerra o che violano il diritto internazionale; che il governo italiano pretenda la fine del blocco degli aiuti umanitari e il ritorno delle agenzie dell’ONU, e delle ONG, nella striscia di Gaza al fine di garantire assistenza umanitaria e sicurezza alla popolazione civile; che il diritto allo studio degli studenti di Gaza sia garantito anche offrendo accoglienza nelle scuole italiane fino alla cessazione del conflitto”.

I lavoratori chiedono inoltre “che il governo italiano riconosca lo Stato di Palestina e che si adoperi per una conferenza internazionale, sotto l’egida dell’ONU, per una pace giusta in medio-oriente”. Infine esprimono “solidarietà e quanti, in Israele, manifestano la loro opposizione alla guerra a Gaza e a quanti disertano il servizio militare” nonché “nei confronti della Relatrice Speciale dell’ONU per i diritti umani in Palestina, Francesca Albanese, di fronte alle sanzioni e agli attacchi ricevuti”

“In qualità di docenti e soprattutto di esseri umani – concludono la lettera aperta – non possiamo continuare a tacere, non vogliamo essere complici di questo genocidio”